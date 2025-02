Nicht mal vier Wochen ist es her, dass die NBA-Welt geschlossen in Schockstarre verfiel. In einem so noch nie da gewesenen Deal schickten die Mavericks ihren Franchise-Spieler nach L.A. um sich die Dienste von Anthony Davis zu sichern. Während AD sich unglücklich im ersten Spiel für sein neues Team verletzte, kehrte Doncic erst langsam von einer mehrwöchigen Verletzung zurück und wirkte in seinen ersten Minuten in Purple & Gold noch ziemlich rostig. Bis zum Duell gegen die Nuggets.

Ob angetrieben von der Höhenluft in Denver oder den vielen kritischen Äußerungen der Mavs-Verantwortlichen: Samstagabend tauchte in der Ball Arena wieder der alte Luka Doncic auf. Der Luka Doncic, der gegnerische Defensiven regelmäßig in den Wahnsinn treibt und die Mavericks vergangenes Jahr bis in die Finals getragen hat. "Ich habe mich wieder ein bisschen mehr wie ich selbst gefühlt - deshalb hatte ich das ganze Spiel lang ein Lächeln im Gesicht", sagte er nach dem Sieg. Vom Timing her hätte es keinen besseren Zeitpunkt für den 25-Jährigen geben können, um wieder zurück zu alter Stärke zu finden.

Doncic hat mit den Mavericks eine Rechnung offen

Während sein Ex-Team um den Einzug in die Playoffs bangt (aktuell Rang 8), sind die Lakers derzeit eines der heißesten Teams der Liga (8-2 über die vergangenen zehn Spiele) und wollen die Mavs noch weiter in die Probleme stoßen - Doncic wahrscheinlich allen voran. Der fünfmalige All-Star wurde ohne vorherige Info und mit allerlei Nachtreten aus Dallas verschifft, wo er eigentlich seine gesamte Karriere verbringen wollte. "Als ich zum erstem Mal gegen das Team gespielt habe, das mich getradet hat, war ich wie ein Hai im blutigen Wasser. Ich erwarte nichts anderes von Luka", prophezeit Ex-All-Star DeMarcus Cousins bei "Run It Back".

Auch sein Coach JJ Redick ist sich der Besonderheit des Spiels bewusst. "Jeden Tag, den er bei uns ist, wird es normaler. Ich kenne das. Wenn du das erste Mal gegen dein altes Team spielst, vor allem nach so kurzer Zeit, wird es komisch sein. Aber er bekommt das hin", sagte Redick nach dem Training am Montagabend. Während Doncic selbst nicht mit der Presse vor dem Duell gegen sein Ex-Team sprach, verbalisierte Ex-Mavs-Spieler Dorian Finney-Smith die Vorfreude des Teams.

"Ich glaube, er wird sich freuen, jeder in der Kabine freut sich", sagte Finney-Smith, der gemeinsam mit Doncic viereinhalb Jahre in Dallas spielte, ehe er im Irving-Trade nach Brooklyn geschickt wurde. "Wir stehen hinter ihm. Es wird ein hartes Spiel, ich weiß, dass [Jason] Kidd sein Team gut einstellen wird und wir müssen mit ihrer Intensität mithalten."

Doncic und Irving spielten lange gemeinsam in Dallas. IMAGO/ZUMA Press

Irving mahnt vor Duell mit Doncic zur Konzentration

Das Front Office der Mavericks ist währenddessen mit Sicherheit froh, dass das erste Wiedersehen mit dem verstoßenen Franchise-Star nicht im American Airlines Center stattfindet - bis zum ersten Spiel von Doncic in Dallas Mitte April dürften sich die Fan-Gemüter wieder etwas beruhigt haben. Für das Team dürfte das Spiel aber trotzdem sehr emotional werden, auch wenn Kyrie Irving um Contenance bemüht ist.

"Ich versuche meinen Jungs zu sagen, dass sie sich darauf konzentrieren sollen, ein hochklassiges Basketballspiel zu gewinnen", sagte der Guard der Presse. "Abgesehen von dem Offensichtlichen, dass wir in L.A. und Lukas ehemaliges Team sind, ist die Geschichte schon geschrieben. Nach dem Spiel können wir gerne über Emotionen sprechen, aber davor wollen wir einfach Spaß haben und dafür sorgen, dass wir konzentriert sind", führte er aus.