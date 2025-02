Tobias Jundt und Jose Antonio García Soler - so heißen die beiden Musiker bürgerlich - erzählen, wie sie Hip-Hop, Trap, Indie und orchestrale Klänge miteinander verschmelzen ließen, welche Emotionen sie einfangen wollten und wie die Zusammenarbeit mit Feature-Künstlern wie Marteria und MC Workhor$e verlief. Außerdem geben sie Einblick in ihre persönliche Beziehung zum Basketball und welche Herausforderungen die Arbeit an diesem besonderen Projekt mit sich brachte.