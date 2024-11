Nach dem 124:109-Sieg der Celtics fragte Brown die Reporter: "Habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Er hat ihn getroffen, als wären wir beim Football. Wie Ray Lewis, der über die Mitte kommt, oder so."

"Ich dachte, JT und Grant wären Freunde" - Williams äußert sich

Das umstrittene Foul ereignete sich Mitte des vierten Viertels, als Williams Tatum während eines Fastbreaks an der Mittellinie umriss. Die Folge war ein Flagrant Foul der zweiten Kategorie, was Williams prompt die Disqualifikation einbrachte. Für Brown gibt es für solch ein Verhalten "in der NBA keinen Platz". Er war auch überrascht über die Beziehung zwischen den beiden Spielern und bemerkte: "Ich dachte, JT und Grant wären Freunde. Wohl eher nicht."