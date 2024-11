"Ich spiele seitdem ich 15 bin auf professionellem Niveau", machte Hukporti gegenüber den Journalisten nach dem Spiel klar. "Ich war überhaupt nicht nervös. Erst als es am Ende ein knappes Spiel wurde."

Hukporti profitiert von dünner Bigman-Rotation der Knicks

Für Hukporti war es indes das erste Spiel in seiner noch kurzen NBA-Karriere, in der er eine größere Anzahl an Minuten zugesprochen bekam. Mit Robinson, Achiuwa und nun auch Towns fehlen den Knickerbockers aktuell drei Bigmen ihrer ohnehin kleinen Rotation auf der Position.