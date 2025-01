Nikola Jokic weiß Bescheid. Er kennt jeden Weg, Defenses auszuhebeln (und noch ein paar mehr). Er weiß, wo seine Teamkollegen demnächst auftauchen werden, bevor sie selbst klare Gedanken über nächste Schritte gesammelt haben. Und dennoch hinterließ Jokic beim Front Office im Sommer womöglich kleinere Fragezeichen. Spielraum für große Veränderungen am Roster, so viel steht nicht erst seit den Trade-Gerüchten um die Nuggets und Zach LaVine fest, hat Denver kaum. Dennoch brauchte es nach dem enttäuschenden - und zu frühen - Playoff-Aus gegen Minnesota seichte Veränderung. Zumal Kentavious Caldwell-Pope im Sommer Florida Colorado vorzog und nach Orlando wechselte.

Also schlug Jokic, so wollen es diverse Erzählungen, explizit Russell Westbrook als potenzielle Verstärkung vor. Jenen Russell Westbrook, der über die letzten sieben Jahre bei sechs Teams vorspielen durfte und sie häufig als Sündenbock verließ? Jenen Westbrook, dessen Scoring dem Ligadurchschnitt schüchtern aus gewisser Entfernung zuwinkte? Jenen Westbrook, der zu den schwächsten High-Volume-Dreierschützen der gesamten Liga zählte?

Genau den. Jokic fand, auch das schrieben und erzählten unterschiedliche Quellen, er und der ehemalige MVP würden gut zusammenpassen. Und da man in Denver mit größtmöglichem Vertrauen in Jokic hervorragende Erfahrungen gemacht hat, spielt Westbrook seit dieser Saison tatsächlich in Colorado.

Der erste Eindruck schien jedoch einige Bedenken zu bestätigen. Denver kam schwer in die Saison. Diverse Sequenzen zeigten wilde, in den vergangenen Jahren immer häufiger gesehene Abschlüsse Westbrooks, deren Erfolgsaussichten mit "Mile High" ähnlich viel zu tun hatten wie die Malediven.

Coach Michael Malone: Mit Westbrook und Jokic "passieren gute Dinge"

Hatte sich Jokic getäuscht? Er hatte nicht. Seine Idee, einen zusätzlichen Playmaker an die Seite zu bekommen, einen, der ihm den Ball servieren könnte, dessen Dynamik zudem Raum für Jokic selbst schaffen, dessen Cutting-Fähigkeit ein gewinnbringendes Zusammenspiel begünstigen, der zudem den Ball schnell machen würde, ergab trotz mancher Startschwierigkeit durchaus Sinn.

Dann verletzte sich Aaron Gordon am Christmas Day erneut an der Wade, und Michael Malone startete einen Versuch, den die meisten nicht als selbstverständlich verstanden. Statt seinen vielleicht besten Athleten und wichtigsten Defender mehr oder weniger eins-zu-eins durch Peyton Watson, ebenfalls mit Sprungfedern ausgestattet, defensiv ebenfalls maximal disruptiv, zu ersetzen, ließ Denvers Coach Westbrook starten. Seither verloren die Nuggets nur vier Mal, darunter gegen Cleveland, Boston und Houston, und gewannen elf Spiele.

Westbrook und Jokic harmonieren hervorragend zusammen. Isaiah J. Downing-Imagn Images

"Wenn Russ mit Nikola da draußen ist, passieren gute Dinge", fasste Malone die Essenz seines neuen Duos zusammen, das das Championship-Tandem Jokic-Murray nicht ersetzen, vielmehr ergänzen soll - es gibt sogar Sequenzen, in denen Jokic und Murray ihre Anziehungskraft als Tandem nutzen, um Verteidiger zu binden und Platz für Westbrooks Zug zum Korb zu schaffen. Grundsätzlich wolle Malone auch in Zukunft versuchen, seinem neuen Point Guard und seinem MVP "so viele Minuten wie möglich zusammen zu geben."

Auch mit Blick auf weniger positive Aspekte ergibt das Sinn. Ein effizienter Scorer ist Westbrook auch in Denver nicht. Gerade ohne Jokic. Dass es den Nuggets an Spacing mangelt, verstärkt den Effekt. Zieht Jokic die Fäden, kitzelt er wiederum Westbrooks positive Eigenschaften heraus, und das gesamte Team profitiert.

Westbrook bei den Nuggets: Endlich Geschwindigkeit

So gibt Russ Jokic Dinge, die er auch mit Murray in Bestform nicht kannte. Offensichtlichster Gewinn ist die Geschwindigkeit. Vergangenes Jahr zählten die Nuggets zu den langsamsten Teams der Liga (Pace 97,43, Rang 26), in dieser Saison spielen nur vier Mannschaften schneller. Das liegt auch daran, dass Westbrook auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigt, sobald er rund um den eigenen Korb den Ball erhält. In Transition zählt Denver nun zu den effektiveren Teams der Liga, was mehr einfache Punkte ermöglicht und gleichzeitig Last von Jokic nimmt.

"Er ist besonders, weil er so dynamisch ist", sagt Jokic über Westbrook. "Er kann das Tempo anziehen und andere involvieren. Du siehst, wie die Jungs die einzelnen Spuren besetzen, sobald er den Ball in Transition hat, weil sie wissen, dass der Ball sie finden wird, wenn sie offen sind."

Verglichen mit seinen besten Jahren mag Westbrook an Explosivität verloren haben, schnell ist er jedoch immer noch und beschleunigt damit das Spiel der Nuggets. Selbst im Halbfeld, wo Verteidiger im Pick and Roll gern unter dem Block durchgehen, da sie seinen Wurf nach Jahren ineffizienter Jumpshots nicht respektieren. Attackieren kann Westbrook Big Men dennoch. Das wiederum schafft Raum für Jokic, sobald der sich Richtung Zone orientiert.

Pick-and-Roll-Harmonie zwischen Jokic und Westbrook

Murray und Jokic zogen ihr berüchtigtes Two-Man-Game gern zwischen Dreierlinie und Zone auf. Westbrook gibt den Nuggets eine weitere Dimension. Attackieren er und Jokic via Pick and Roll gemeinsam gegnerische Defenses, kann Jokic dank Russ’ Dynamik tiefer in die Zone vordringen - Verteidiger müssen Westbrooks Zug zum Korb ernst nehmen. Gleichzeitig genügt Russ immer wieder auch das kleinste Fenster, um seinem Center den punktgenauen Pass zu servieren.

Westbrook und Jokic: Das effektive Pick-and-Roll Gary A. Vasquez-Imagn Images

Klar ist immer wieder etwas Wildes dabei. Grundsätzlich passt Westbrook jedoch äußerst präzise, benötigt weder viel Raum noch Zeit. Das öffnet das Spiel für Jokic, der nun zudem immer wieder akkurate Entry-Passes aufnehmen kann, wenn er am Zonenrand Gegenspieler auf den Rücken nimmt. Tatsächlich erhält der Serbe von Westbrook pro Spiel 2,7 Assists, Murray folgt mit 2. Die Kombination aus punktgenauem Pass und jederzeit aufnahmebreiten Händen funktioniert.

So erleichtert Westbrook das Spiel für Jokic - und umgekehrt. Denn auch das war ein Argument, das auf Verständnissuche im Rahmen der Verpflichtung gern fiel. Jokic spürt - wie auch bei anderen Teamkollegen -, wenn Russ irgendwie irgendwo Richtung Zone cuttet. Wie gewohnt folgt der punktgenaue Pass. Ein Mix aus explosivem Sprint zum Korb, Pass-IQ und Präzision, eine weitere Symbiose entsteht.

Westbrook in Denver: Mehr Rollenspieler, gleichzeitig wieder mehr Russ

Tatsächlich spielt Westbrook in Denver etwas mehr als Rollenspieler. Gleichzeitig darf Russ Russ sein. "Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn herausfordern will, die beste Version seiner selbst zu sein", erklärt Coach Malone. "Das ist nichts gegen seine anderen Coaches, aber wenn du Russell Westbrook in der Ecke parkst, bekommst du nicht das volle Paket. Wir haben uns daher bemüht, ihm den Ball in die Hand zu geben."

Gleichzeitig taucht Westbrook durchaus in der Ecke auf. 12 Prozent seiner Würfe lässt er laut Cleaning the Glass aus der aussichtsreichsten Dreierposition fliegen (79. Perzentil unter den Point Guards), 48 Prozent davon gleiten auch durch den Ring, womit Russ zur absoluten Elite unter den Point Guards zählt (96. Perzentil).

Maximale Energie: Stopft Westbrook die Bruce-Brown-Lücke?

Am Ende profitiert Jokic von Westbrook und Westbrook von Jokic, dem laut Russ "besten Spieler der Welt", der es herausragend versteht, "das Spiel für jeden einfacher zu machen." Westbrook, so sagt er, bemühe sich daher, den Gefallen zurückzuzahlen "Wenn uns beiden das gelingt, ist unser Team richtig gut."

Natürlich gibt es immer noch wilde Abschlüsse und wenig akkurate Pässe. Dafür gibt es jederzeit maximale Energie, die das Team ansteckt. Etwas, das Denver seit Bruce Browns Abgang nach der Meisterschaft etwas abging. Malone habe ihm daher vermittelt, er solle "Energie und Toughness" bringen. Westbrooks setzt die Vorgaben schon aus Prinzip um.

Dass Jokic und Russ gegen die Nets auch noch Geschichte schrieben und als erstes Duo überhaupt in mehreren Spielen einer Saison jeweils ein Triple-Double auflegten, dient am Ende als nette Anekdote, die den positiven gemeinsamen Effekt unterstreicht. Natürlich spielt nicht Superstar-MVP-Westbrook in Denver. Gleichzeitig scheint es, als schafften es die Nuggets derzeit, Russ’ positive Eigenschaften herauszukitzeln, indem sie ihn ermuntern, sie auszuleben, während sie ihm eine klare Rolle zuteilen.