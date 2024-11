Viele (häufig erfolglose) Dreier, weniger Touches in Ringnähe. Dazu ein noch weit ausschwingendes Leistungspendel. Victor Wembanymas Saisonstart wirkt an der Oberfläche etwas sonderbar. Gleichzeitig gibt es Ansatzpunkte, dass die San Antonio Spurs am Ende einen größeren Plan verfolgen.

Gut 80 Zentimeter fehlen Victor Wembanyama, um sich mit dem Ring am Kopf zu kratzen. Kommt er ihm nahe genug, legt er den Ball entsprechend aufwandslos durch die Reuse. Folgte der Coaching Staff der Spurs nun allein der Oberflächenlogik, Wembanyamas Abschlüsse kämen größtenteils in Ringnähe. Die Realität malt ein anderes Bild. Laut Cleaning the Glass schließt der Rookie of the Year während der ersten sieben Spiele in 34 Prozent der Fälle am Brett ab, Dreier kapern 41 Prozent seiner Wurfdiät. Trotz derzeit überschaubarer Erfolgsaussichten (21,4 Prozent 3FG).

Dabei testen die Spurs alle Varianten aus. Mal dribbelt Wemby den Ball selbst Richtung Perimeter, um dort zum Pull-up hochzusteigen. Mal cuttet er Richtung Birne, läuft mit Chris Paul das Pick and Pop oder erhält den schnellen Pass für den Catch-Shoot-Dreier. Selbst in der Ecke taucht Wembanyama immer wieder auf, wenngleich eher als Ablenkung für theoretisches Floor Spacing. Eckendreier nimmt er nun in einem Prozent der Fälle.

Gregg Popovich über Wembanyama: "Mehr Perimeter- als Post-Spieler"

Aber weshalb das Ganze? Weshalb Wembys Größenvorteile nicht mehr am Ring nutzen? Zumal der Dreier trotz sieben Versuchen pro Spiel nicht fallen will. "Für mich ist es absolut ok, dass er viele Würfe vom Perimeter nimmt", sagte Coach Gregg Popovich (die besten Wünsche an dieser Stelle) kürzlich, um direkt einen interessanten Ansatz anzuhängen: "Er ist mehr Perimeter- als Post-Spieler." Natürlich bringt Wembys Länge maximale Vorteile in Ringnähe. Gleichzeitig entbehren Popovichs Aussage (wenig überraschend) nicht jeglicher Grundlage, im Gegenteil.

Trainer-Legende Gregg Popovich sieht Wemby eher als "Perimeter-Spieler". Daniel Dunn-Imagn Images

Wembanyama mag zwar groß sein, an Breite mangelt es noch. So eröffneten die Mavs seine Saison mit jeder Menge Physis, ließen Dereck Lively, Daniel Gafford, auch Maxi Kleber den Rookie of the Year immer wieder aus seiner Position schieben. Und es setzte sich fort. Noch bevor Wemby den Ball in Zonennähe bekommt, spürt er Arme, Ellbogen, Hüftknochen. Teams wie die Rockets, Thunder, Clippers oder Wolves stellten zudem kleinere Gegenspieler gegen Wembanyama, die ihn permanent physisch bearbeiteten. Teilweise kommen zum direkten Defender weitere hinzu.

Zur schmalen Statur kommt ein bei 2,21 Metern hoher Körperschwerpunkt. Balance zu halten ist nicht einfach, weshalb das Mittel des Herumschiebens durchaus Spuren hinterlässt. Ganz aus dem Post ziehen wollen die Spurs ihren besten Spieler deshalb allerdings auch nicht. Entscheidend ist die Balance. "Wir wollen, dass er alles kann", sagt Popovich. "Wir wollen, dass er in die Isolation geht. Wir wollen, dass er wirft. Wir wollen, dass er alles macht. Wir können nur nicht alles auf einmal machen. Es hängt von der Situation ab."

Wembanyamas Spiel: Basketball wie im Episodenfilm

Tatsächlich wirken Wembys Minuten mitunter wie ein Episodenfilm: regelmäßige Dreier wechseln sich mit Playmakingphasen ab, gefolgt von Pick-and-Roll-Szenen mit Paul, garniert mit Postup-Plays. Deutlich wird dabei immer, welches Potenzial im Franzosen steckt. Der Dreier mag zwar noch nicht verlässlich fallen, sein Wurf wirkt jedoch flüssig. Findet Wembanyama seinen Rhythmus, verschwimmen die Grenzen zum Unaufhaltbaren endgültig. Bereits jetzt ist offensichtlich, wie schwer sich Defenses tun, wenn Wemby mit Anlauf kommt. Beispielsweise, wenn er mit Paul das High Pick and Roll läuft und drei Schritte später bereits stopft.

Dazu kommt die Finesse. Gegen die Wolves brachte Wemby den Ball, dribbelte hinter dem Rücken, streute einen kurzen Ballfake ein, um danach den Turnaround-Fadeaway das Brett küssen zu lassen, als habe ihn der Geist Tim Duncans erfüllt. Unter den Augen der Wall im Intuit Dome täuschte er via Stepback den Dreier an, brachte die Defense mit einem kurzen Ballfake endgültig aus dem Konzept. Ein Drive. Ein Dunk. So einfach kann es sein. Noch einfacher wird es, zugegeben, wenn Teamkollegen Wemby am Ring finden. Auch das streuen die Spurs regelmäßig ein.

Nur 6 Punkte in OKC, Wiedergutmachung in Utah

Er soll alles können, darf deshalb viel werfen - eventuell auch, um der Physis am Ring etwas zu entgehen? - und macht vieles schon sehr gut. Gleichzeitig wirkt der Saisonstart nicht nur wegen der Wurfdiät ein wenig sonderbar. Derzeit spielt Wembanyama mehr als in seiner Rookie-Saison, dennoch scort er weniger (18,4 vs. 21,4 Punkte). Die Usage ging leicht zurück. Dazu kommen immer wieder Phasen und ganze Spiele, in denen er unauffällig bleibt. Gegen OKC dauerte es bis ins Schlussviertel, ehe Wemby seinen ersten Wurf der zweiten Halbzeit nahm. Am Ende standen 6 Punkte bei nur 5 Wurfversuchen.

Auch beim zweiten Spiel gegen die Rockets - das erste hatte San Antonio gewonnen - wollte der Wurf nicht fallen (6/14 FG, 14 Punkte), dafür griff sich Wemby 20 Rebounds. Ähnlich lief es nun im dritten Texasduell (6/14, 15 Punkte). Grundsätzlich wirkt es, als spiele sich Wembanyama noch in die Saison. Er selbst spricht davon, dass ihm der Ramp-up-Prozess nach der Post-Olympia-Pause noch etwas zu schaffen macht. Die Kraft, so scheint es, ist noch nicht vollständig zurück, was sich auf das Spiel auswirkt. Coach Pop sprach davon, dass es bis zu einen Monat dauern könnte, bis Wemby seinen Rhythmus zurück hat.

Findet er ihn, bleibt es für gegnerische Teams kompliziert. Am Abend nach dem überschaubar erfolgreichen Ausflug nach Oklahoma City durften die Spurs in Salt Lake City ran. Tatsächlich ein Geschenk. "Gleich die darauffolgende Nacht zu spielen, war gut für uns", sagte Wembanyama. "Es war unser Glück. Das Ding an dieser Liga ist, dass du während der Saison so viele Chancen bekommst, besser zu werden. Es gibt so viele Chancen, zu beheben, was behoben gehört. Für uns war das Back-to-Back daher da Beste, da es den schnellsten Weg zurück zum Gewinnen darstellte."

Nun warteten die Jazz zum Zeitpunkt des Spiels noch auf ihren ersten Sieg. Gleichzeitig stellte Wembanyama sicher, dass es auch danach so bleiben würde. Aggressiv ging er ins Spiel, nahm direkt zwei Dreier, die zwar auf den Ring klatschten, die nächsten beiden schlüpften jedoch durch die Reuse. Danach entfaltete sich eines dieser Spiele, das über die kommenden Jahr wohl noch häufiger über die Liga hinwegfegen dürfte. Wemby scorte am Ring, aus dem Mid Post, zusätzlich lief er das Pick and Roll mit Paul deutlich häufiger als noch in OKC. Würfe nahm er im Fluss, Wurfentscheidungen fielen binnen Millisekunden.

Zweites 5 x 5 Spiel: Wembanyama schreibt Geschichte

Dazu kam das Playmaking. Wembanyma schwang den Ball punktgenau von einer Seite des Perimeters zu anderen (der große Vorteil, wenn die Abflughöhe alle anderen übertrifft). Im 3-vs-1-Fastbreak fand er Julian Champagnie via Behind-the-Back-Pass, um den Ball kurz darauf um zwei Defender herum auf Paul zu schwingen. Zur Krönung blickte Wemby in die andere Richtung, als er aus der Zone Paul für den offenen Dreier aus der Ecke bediente. Diese Kunst, die maximal erhöhte Sicht höchst effektiv für sich und den akkuraten Pass zu nutzen, hebt Wembys Ceiling endgültig mitten hinein in die Wolken.

Zur statistischen Bestätigung hatte er am Ende des Spiels gegen Utah 25 Punkte, neun Rebounds, sieben Assists, zudem jeweils fünf Steals und Blocks gesammelt: Wembanyamas zweites 5 x 5 Spiel. Im zweiten Jahr. Die gesamte Ligageschichte kennt lediglich 23. Mehr als eines gelang lediglich Hakeem Olajuwon und Andrei Kirilenko. Wemby selbst sieht derlei Errungenschaften als Anreiz. "Mir zeigt es, dass ich meinen Standard anheben muss", sagte er nach dem Spiel. "Es zeigt mir, dass ich meinem Team in all diesen Bereichen helfen kann und dass das konstant gelingen sollte."

Was sich der Wahrnehmung oft entzieht: Victor Wembanyama beginnt gerade seine zweite NBA-Saison. Spielzeit Nummer eins weckte Erwartungen, Nummer zwei sieht nun den Sprung in die absolute Elite vor. Defensiv ist Wemby längst angekommen. Offensiv lernt er noch. Weshalb San Antonio wahrscheinlich auch den langfristigen Ansatz wählt.

Die Spurs und Wemby: Long Game in San Antonio?

Zwar trauen nicht wenige den Spurs - die passende Entwicklung Wembanyamas vorausgesetzt - das Play-In zu. Gleichzeitig steht weiterhin die Entwicklung im Vordergrund. Einerseits gibt San Antonio auch mit Wemby auf dem Court anderen genügend Touches, um sich selbst auszuprobieren, um dem Coaching Staff gleichzeitig zu zeigen, welche Rolle sie zukünftig spielen können.

Die Entwicklung Wembanyamas ist oberste Prämisse für die Spurs. Rob Gray-Imagn Images

Andererseits darf sich auch der Franzose noch austoben. Wird aus Wembanyama ein verlässlicher Schütze, der das Feld für sich und seine Teamkollegen breitmachen, der dann wirklich von überall jederzeit scoren kann, der sich deutlich seltener im Post gegen physische Gegenspieler aufreiben muss, die Ringnähe dennoch als Stilmittel nutzen kann, wann immer ihm danach ist?