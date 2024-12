"Wir haben ihn nicht geholt, damit er bei uns reinpasst. Wir spielen eine bestimmte Art Basketball und das ist nicht wirklich sein Stil", sagte Green nach der Niederlage der Warriors gegen die Dallas Mavericks. Laut Green sei es aber auch nicht das Ziel des Teams, Schröder dem System anzupassen. "Wir brauchen jemanden, der das kann, was er mitbringt, und ich freue mich darauf, dass wir uns ihm anpassen", führte der Forward aus.

Auch Schröder selbst, der von seiner Spielweise her nicht dem klassischen Warriors-Stil entspricht, wird sich bei seinem neuen Team eingrooven müssen. "Er wird sich an einige Dinge gewöhnen müssen, aber er ist ein Profi, er versteht das", erklärte Green weiter: "Aber wir müssen uns eben auch ihm anpassen, weil er Dinge mitbringt, die wir als Team brauchen. Wenn wir ihn einfach nur in unser System integrieren würden, würden wir unsere Zeit mit ihm verschwenden."