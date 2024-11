Angstgegner Nuggets: 13. Niederlage im 14. Spiel für Lakers

Dabei war es für die Lakers inzwischen schono die 13. Niederlage im 14. Spiel gegen Denver. "Ich habe schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was im dritten Viertel passiert ist. Auf jeden Fall war es nicht so, dass uns der Geist der Vergangenheit verfolgt hat."

Rui Hachimura, der nach Verletzung wieder in der Startformation stand, suchte ebenfalls nach Erklärungen. "Wir waren eigentlich in einem guten Rhythmus und dann haben wir es uns aus irgendeinem Grund gemütlich gemacht", hinterfragte der Japaner die eigene Leistung. "Sie haben im dritten Durchgang einfach härter gespielt und wir kämpften nicht dagegen an."