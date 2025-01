picture alliance / ASSOCIATED PRESS

"Der Coach hat eine Entscheidung getroffen. Ich werde nicht hier sitzen und mit ihm darüber streiten. Ich werde nicht hier sitzen und eine Ablenkung sein. Ich werde nicht hier sitzen und ein Arschloch sein", sagte Beal nach der Partie gegenüber AZCentral.com. Dennoch gab er zu, "100 Prozent" überrascht von der Entscheidung gewesen zu sein, die vorher auch nie mit ihm kommuniziert worden war.

Seine sportlichen Leistungen beeinflussten die Degradierung auf die Bank jedoch nicht, mit 25 Punkten (10/15 FG) war er der beste Schütze der Suns. Dauerhaft sieht er sich dennoch nicht von der Bank kommend. "Ich bin ein Starter und daran glaube ich fest", erklärte Beal deutlich.

Trade-Gerüchte um Beal werden lauter

Die Entscheidung von Mike Budenholzer, seinen Star aus der Starting Five zu werfen, befeuert auch die Trade-Gerüchte um den 31-Jährigen. Auch in seinem zweiten Jahr in Phoenix ist Beal noch nicht komplett bei seinem neuen Team angekommen, das mit einer Bilanz von 16-18 nur auf Platz zwölf im Westen liegt und den hohen Erwartungen weit hinterherhinkt.

Trotz Beal, Devin Booker und Kevin Durant stellt Phoenix nur die zehntbeste Offensive der Liga und hat defensiv regelmäßig große Probleme (Platz 23 ligaweit). Für Abhilfe könnte da zum Beispiel Jimmy Butler sorgen, der vor wenigen Tagen von den Miami Heat freigestellt wurde und Interesse an einer Beschäftigung in Arizona haben soll, die auf Gegenseitigkeit stößt.

Allerdings gestaltet sich die Trade-Situation aufgrund von Beals No-Trade-Klausel für die Suns schwierig. "Zuerst müssen sie mit mir sprechen, weil ich die Karten in der Hand halte. Bis jemand mit mir spricht und sich etwas ändert, bin ich ein Sun", erklärte Beal.

Allerdings sind die Heat wohl auch für Beal ein interessantes Ziel. Wie John Gambadoro von Arizona's Sports Radio Talk berichtet, soll der Guard bereit sein, seine No-Trade-Klausel für einen Wechsel zu den Heat, Lakers oder Nuggets aufzugeben.

Bradley Beal besitzt eine No-Trade-Klausel. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Booker überrascht von Beal-Degradierung

Für Beal rutschte Rookie Ryan Dunn gegen die Sixers in die Starting Five, auch Center Jusuf Nurkic musste seinen Platz für seinen eigentlichen Reservisten Mason Plumlee opfern. "Ich hatte das Gefühl, wir müssen etwas ändern", erklärte Budenholzer seine Entscheidung. "In einem 48-minütigen Spiel muss man seine besten Kombinationen herausfinden, um erfolgreich zu sein."

Neben Beal war auch Booker sehr überrascht von der Entscheidung seines Coaches. "Ich habe es nicht erwartet, aber Brad und Nurk haben gut darauf reagiert. Sie haben sich in der Kabine nichts anmerken lassen", sagte der Shooting Guard.

Die Suns haben bis zur Trade-Deadline am 6. Februar Zeit, um zu entscheiden, wie es mit Beal weitergehen soll.