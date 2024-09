A.J. Griffin von den Houston Rockets hat seine Karriere beendet. Nach nur zwei Jahren in der NBA will der frühere Erstrundenpick nun Priester werden.

Das gab der 21-Jährige nun via YouTube bekannt, nachdem vor einigen Wochen die Meldung durchsickerte, dass er nach nur zwei Jahren in der NBA die Sneaker an den Nagel hängen würde. "Ich habe mit dem Basketball aufgehört, um Jesus zu folgen", sagte Griffin.

"Ich weiß, dass viele das als Verlust ansehen, aber ich will euch wissen lassen, dass ich nun Gott mit allem, was ich habe, folgen werde. Daich mit Basketball aufgehört habe, erlaubt es mir, dass ich dem Herrn mit meinem ganzen Herzen und all meiner Zeit dienen kann."

Schon zu seiner NBA-Zeit hatte Griffin immer wieder religiöse Inhalte auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Die Atlanta Hawks hatten Griffin 2022 mit dem 16. Pick ausgewählt, im Sommer tradeten die Hawks den Sohn des ehemaligen Bucks-Coaches Adrian Griffin dann nach Houston. Für die Rockets absolvierte Griffin dann noch fünf Partien in der Summer League, bevor er sich mit der Franchise auf eine Vertragsauflösung einigte, die ihm noch 250.000 Dollar einbrachte.