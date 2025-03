Restspielplan: AS Monaco

Als vierter Platz der EuroLeague besitzt die AS Monaco auf den ersten Blick zwar beste Chancen auf eine direkte Playoff-Teilnahme, der Vorsprung auf die hinteren Ränge ist allerdings marginal. Hinzukommt, dass das Fürstentum mit Neuverpflichtung Daniel Theis noch die gegen alle Mannschaften der Top 3 ran muss.

Restspielplan: Bayern München

Ebenfalls 17 Siege haben die Bayern auf dem Konto. Auch sie sind zwar noch gegen Titelaspirant Fenerbahce gefordert, doch darüber hinaus sieht der Spielplan für die Herbert-Truppe überaus machbar aus. Der FCBB hat sein Playoff-Schicksal selbst in der Hand!

Restspielplan: Roter Stern Belgrad

Die deutliche Niederlage gegen die Bayern in der vergangenen Woche dürfte Roter Stern wieder auf den Boden der Tatsachen geholt zu haben. Mit Mailand, Piräus, Madrid, Efes und Panathinaikos stehen den Serben sogar noch fünf Mannschaften aus der Top-12 bevor. Fraglich, ob man den derzeitigen Rang halten kann!

Restspielplan: Paris Basketball

Ausgerechnet im Saisonfinale durchlebt der junge Pariser Basketballklub seine größte Schwächephase des Jahres. Wettbewerbsübergreifend verloren die Franzosen zuletzt vier Spiele in Serie. Dazu erwartet man noch drei sehr schwere Auswärtsspiele in Istanbul, Athen und Madrid.

Restspielplan: Partizan Belgrad

Einen besseren Spielplan hat das zweite Belgrader Team, Partizan, erwischt. Mit den Bayern befindet sich nur eine Mannschaft unter den Top-6. Für den Ex-Münchner Isaac Bonga dürfte dieses Wiedersehen also nicht nur aus emotionalen Gründen ein besonderes werden.

Restspielplan: FC Barcelona

Trotz abermals hohem Etat laufen die Katalanen in dieser Saison erneut ihren Erwartungen hinterher. Mit 15 Siegen muss Barcelona noch um seinen Platz in den Playoffs kämpfen. Wermutstropfen: Im restlichen Spielplan muss man sich nur vor Fenerbahce fürchten.

Die zuletzt deutliche Niederlage gegen Panathinaikos in der Neuauflage des Playoff-Finals des Vorjahres sorgte wieder für Ernüchterung in der spanischen Hauptstadt. Weiterhin suchen die Königlichen den Anschluss an die Play-In-Plätze. Die abschließende Entscheidung wird wohl mit den vier finalen Partien fallen, die man allesamt gegen Top-12-Teams austrägt.