Besonders ein Wert beeindruckt Gordon: das Plus-Minus-Rating. "Wenn er auf dem Feld ist, sind wir bei weitem das beste Team der Liga. Wenn er nicht spielt? Dann wird’s hässlich. Das sagt schon alles aus", erklärte Gordon in der TV-Show Run It Back auf FanDuel TV. Jokic Plus-Minus Auch Jokics Vielseitigkeit sei außergewöhnlich: "Er zieht 12 Rebounds, verteilt zehn Assists - und trifft fast 50 Prozent von der Dreierlinie. Was soll man da noch sagen?"