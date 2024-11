29 - 7 - 5 - 5: Das sind die Zahlen, die Victor Wembanyama beim 106:88-Erfolg seiner San Antonio Spurs gegen die Utah Jazz aufgelegt hat. Das 20-jährige Supertalent ist damit der dritte Spieler in der NBA-Geschichte, dem es in mehreren Partien gelungen ist, bei den Werten Punkte, Rebounds, Assists, Blocks und Steals jeweils mindestens eine 5 stehen zu haben. Nur Andrei Kirilenko und Hakeem Olajuwon haben das vor "Wemby" geschafft.

"Das zeigt mir, dass ich meine Ansprüche erhöhen muss", reagierte der Franzose trocken. "Wenn ich in der Lage bin, meinem Team in all diesen Bereichen zu helfen, sollte das eine konstante Sache sein", sagte Victor Wembanyama.