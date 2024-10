Dallas mit Klay Thompson, die Spurs unter Chris Pauls Führung. Vieles war neu zum ersten innertexanischen Duell der Saison. Wie sehr profitiert Victor Wembanyama von Paul? Wie weit öffnet Thompson das Feld für Luka Doncic und Kyrie Irving? Was machen die Mavs defensiv und schließt Derrick Lively an seine exzellenten Playoffs an? Ein paar Beobachtungen…

Klay Thompsons gelungenes Debüt

Neues Team, neue Stadt. Da fliegen die Schmetterlinge im Bauch etwas wilder als sonst. Auch nach sechs Finals-Teilnahmen und vier Meisterschaften. "Meine Gefühle waren eine Mischung aus Nervosität und Ängstlichkeit", sagte Thompson nach dem Spiel. "Für ein paar Minuten." Ein entscheidender Zusatz. Denn nach kurzem Tanz auf dem Ring fiel bereits Klays erster Wurf, ein Pullup nach einem Pump-Fake an der Dreierlinie.

Danach schien sich für Thompson vieles anzufühlen wie während eines ganz normalen Spiel 6 mit 1-3 Rückstand. Wie zu besten Warriors-Zeiten schlich und sprintete Klay durch San Antonios Defense, tauchte immer wieder offen an der Dreierlinie auf - und nutzte Zuspiele genüsslich. 10 Dreier nahm Thompson, sechs streichelte er durch den Ring und stellte damit einen neuen Rekord auf. Öfter von draußen hatte noch niemand beim Mavs-Debüt getroffen. Der Rhythmus war so offensichtlich, dass Luka Doncic im letzten Viertel bereits freudig abdrehte, noch bevor der Ball überhaupt seine finale Streicheleinheit von Klays Fingerspitzen erhalten hatte.

Offensichtlich wurde beim ersten echten Test damit auch, was im Sommer viele Unterhaltungen über den Wechsel dominierte: Thompsons Präsenz, Bewegung abseits des Balls und Shooting-Gefahr öffneten das Feld für die Mavs allgemein, besonders für Kyrie Irving und Luka Doncic. Alles wirkte etwas weitläufiger als noch in den Finals gegen Boston (was natürlich auch am Wesensunterschied zwischen Opening-Night und Finale liegt).

Defensiv bemühte sich Thompson, Zweifel möglichst effektiv zu ersticken. Nicht, dass er deshalb wieder an beste Lockdown-Zeiten erinnerte, vor allem nutzte er diesmal seine schnellen Hände. Ein Opfer: Victor Wembanyama, dem Klay den Ball entwendete. Insgesamt drei Steals gelangen Thompson am Ende, was Dallas’ Defense generell half, denn…

Klay Thompson erwischte ein tolles Debüt für die Dallas Mavericks. Jerome Miron-Imagn Images

Dallas findet ein defensives Mittel

…die Mavs versuchten defensive Fragen mit maximaler Aktivität zu beantworten. Mitunter nahmen Dallas’ Point-of-Attack-Defender San Antonios Ballhandler noch in der eigenen Hälfte auf, um sie so in ungünstige Entscheidungen zu hetzen. Es zeigte Wirkung. Insgesamt 19 Mal verloren die Spurs den Ball.

Dazu kam eine alte Stärke der Mavs. Am Ring lauerte immer jemand, der Würfe maximal erschwerte. Derek Lively und Daniel Gafford wechselten sich gewohnt gnadenlos ab. Gerade mit Blick auf Wembanyama nutzte Dallas dabei teilweise ein Mittel, das immer mehr Teams gern anwenden (so sie denn können): Mit Maxi Kleber stellten sie einen physischen Defender gegen den Rookie of the Year. So konnten Gafford und Lively als Roamer am Ring lauern und ihre Länge ausspielen.

Victor Wembanyama tut sich schwer mit Dallas’ Defense

Dallas’ Defense bereitete Wembanyama grundsätzlich Probleme. Ein Faktor: die Physis. Wann immer Wemby den Ball mit dem Rücken zum Korb erhielt, bearbeitete ihn sein Defender nach Kräften. Die Mavs schoben, so weit es die Refs erlaubten. Abgesehen von einem sehenswerten Up-and-Under gegen Lively gelang dem Franzosen in Korbnähe daher lange nicht viel. Immer wieder vergab er Layups und Tap-ins am Ring und stand zwischenzeitlich bei 3 von 16 aus dem Feld. Von draußen gelang sogar noch weniger. Nur einen einen seiner 8 Dreier schickte er durch die Reuse. Seinen einzigen Distanzwurf traf er erst im dritten Viertel.

Am Ende vielleicht eine Mischung aus Dallas’ Defense und Opening-Night-Syndrom. Zum Saisonstart ist der Rhythmus nicht immer sofort da. Interessant, vor allem mit Blick auf den Schauplatz, war ein Stilmittel, das Wembanyamas Spiel eine zusätzliche, wenn auch kleine Dimension verleihen dürfte: Mit Daniel Gafford im Rücken, drehte sich Wemby knapp außerhalb der Zone, sprang von einem Bein ab und ließ das andere leicht abgeknickt in der Luft hängen. Alles in unmittelbarer Nähe zu Dirk Nowitzkis Logo auf dem Hallenboden.

Chris Paul wird Wembanyama und den Spurs helfen - auf Sicht

Mitunter wirkten die Spurs erneut wie ein junges Team, das auch die Fehler eines jungen Teams macht. Perfektion sollte zum Auftakt ohnehin niemand erwarten. Gleichzeitig wurde deutlich, was Chris Paul für San Antonio bedeuten kann. Ein kleiner Pass hier, in kurzer Moment der Ruhe dort. Der Playmaker brachte viel unauffällige Dinge wie einen simplen Pass nach links auf den in der Ecke völlig offenen Julian Champagnie für drei. Davon dürften die Spurs auf Dauer profitieren.

Relativ selten tauchte dafür das Two-Man-Game zwischen Paul und Wembanyama auf. Klassische Pick-and-Roll-Situation ergaben sich selten. Zudem erschwerte Dallas’ physische Defense gegen Wembanyama einen klaren Inbound-Pass. Man findet sich noch. Was auch völlig verständlich ist.

Wembanyamas Präsenz nimmt Dallas ein geliebtes Mittel - ein anderes bleibt

Man konnte sich Jason Kidd gut mit verträumten Blick vorstellen, während vor seinem inneren Auge die Erinnerungen aus dem letzten Sommer abliefen. Dort sah er Lively und Gafford, wie sie Richtung Ring sprinteten, während Luka Doncic den Ball auf die Reise schickte, ehe ein krachender Dunk folgte. Kidd musste die Erinnerung bemühen. In der Gegenwart packte Dallas den Lob selten aus. In Ringnähe stand schließlich einer, der jeden noch so hohen Pass locker aus der Luft pflücken kann.

Ein anderes Stilmittel aus der vergangenen Saison nutzten die Mavs dagegen gern. Gerade das Duo Lively-Doncic setzte immer wieder zum High Pick-and-Roll an, aus dem heraus der Center seine Passfähigkeiten nutzte, denn…

Dereck Lively macht einfach weiter

…Jahr zwei beginnt für Lively, wo Jahr eins aufhörte. Das Niveau bleibt extrem hoch. Den eigenen Ring verteidigte der Center gewohnt energiegeladen. Dazu kam gute Post-Defense gegen Wembanyama. Lively hielt dagegen, blieb diszipliniert, fiel kaum auf Pump-Fakes herein. Vorne attackierte er immer wieder das offensive Brett, hielt den Druck auf Wembanyama damit hoch - und klappte es einmal nicht, zündete Lively die nächste Energie-Stufe: Nachdem ihn Wemby beim Dunkversuch abgeräumt hatte, sprintete er zurück und klaute den Spurs den Ball.

Dallas’ Offense braucht ein wenig

Thompson fand seinen Rhythmus relativ schnell, auch Kyrie Irving streute einige Würfe ein. Ansonsten dauerte es ein wenig, bis Dallas im Spiel war. Gerade bei Doncic, der die Preseason wegen einer Wadenverletzung verpasst hatte, versteckte sich der Rhythmus noch etwas schüchtern. So konnten sich die Spurs in der ersten Halbzeit sogar eine Führung herausspielen, obwohl auch bei San Antonio nicht alles funktionierte. Gregg Popovich machte im Field-Interview nach dem ersten Viertel vor allem Harrison Barnes’ heißen Start - der Neuzugang traf seine erste 5 Würfe - für den guten Auftakt verantwortlich.

Dallas wiederum pushte häufig den Ball, nur der Wurf wollte noch nicht fallen. Wobei Jaden Hardy willkommene Entlastung brachte (3/5 3FG). Im dritten Viertel zog Dallas dann deutlich an. Der Rhythmus kam, der Druck auf San Antonios Defense nahm zu. Auch Doncic fand nach kaltem Start mehr und mehr seinen Wurf, bis er gemeinsam mit Thompson zu Beginn des Schlussviertels den vorentscheidenden 12-0-Run orchestrierte.

Stephon Castle soll die Zukunft in San Antonio gehören. Daniel Dunn-Imagn Images

Julian Champagnie und Stephon Castle lassen Spurs hoffen

Nach einer Fuß-OP aus dem Sommer verpasst Devin Vassell den Saisonauftakt. Popovich suchte einen fünften Starter und fand ihn in Champagnie, auf den sich der Coach nach eigener Aussage besonders freute. Zurecht. Champagnie nutzte seine Chance, spielte mit viel Energie, cuttete immer wieder

Richtung Zone, attackierte den Ring, bewegte sich so, dass er regelmäßig offen stand - und traf dann auch seine Würfe (7/12 FG, 4/8 3FG). Dazu kam solide Defense.