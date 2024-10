Nach seiner starken Rookie-Saison glaubt Victor Wembanyama, noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung zu sein. In einem Interview zeigte sich der Franzose selbstbewusst - aber dennoch demütig.

Der Hype war groß um Victor Wembanyama, als dieser im vergangenen Sommer in die NBA kam. Einen Spieler dieser Größe, gepaart mit seinen Fähigkeiten, hatte die Basketballwelt vorher nicht gesehen. Und der Franzose, der von den San Antonio Spurs im NBA-Draft 2023 an erster Stelle gezogen wurde, enttäuschte die hohen Erwartungen nicht: 21,4 Punkte, 10,6 Rebounds, 3,9 Assists und 3,6 Blocks legte er auf - und wurde verdient zum Rookie of the Year gewählt.

Entsprechend selbstbewusst gab sich Wembanyama nun in einem Interview mit Sports Illustrated: "Ich weiß selber nicht, wohin mich mein physisches Potenzial noch bringen kann. Ich bin mir aber sicher, dass es das noch nicht war. Ich will so hart arbeiten, um irgendwann neue Dinge einführen zu können."

Für Wembanyama gilt: Sky is the Limit

Die vergangene Saison habe sich für den Olympia-Silbermedaillengewinner von Paris "wie ein Traum" angefühlt, dass das zweite Jahr "ganz anders" werden würde, sei ihm aber auch klar. So werden die Ansprüche an den 20-Jährigen weiter steigen, seine starke Rookie-Saison wird der Maßstab sein. Mindestens. Denn ohnehin gilt für Wembanyama: Sky is the Limit.