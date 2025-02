Bis zum Donnerstag, den 6. Februar um 21 Uhr können NBA-Teams noch Trades einfädeln, danach können Spieler nur noch entlassen werden und via "Buyout" bei einem neuen Team anheuern.

Tristan da Silva (Orlando Magic)

Stats: 8,6 Punkte, 4,1 Rebounds und 1,8 Assists bei 41,9 Prozent FG und 33,1 Prozent Dreier in 26,2 Minuten (45 Spiele) Gehalt: 3,6 Mio. Dollar Vertrag bis: 2028

Da Silva ist auch wegen den vielen Verletzungen fester Bestandteil der Rotation und erfüllt gewissermaßen das, was man sich beim Draft von ihm erhofft hatte. Sein Platz dürfte gesichert sein, es sei denn, die Magic fädeln einen Star-Trade ein.

Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder)

Stats: 11,5 Punkte, 12,4 Rebounds und 1,2 Blocks bei 55,2 Prozent FG in 29,9 Minuten (26 Spiele) Gehalt: 30,0 Mio. Dollar Vertrag bis: 2027

Der Center bringt OKC genau das, was man sich von ihm erhofft hatte. Hartenstein ist eine Double-Double-Maschine und ersetzt den verletzten Chet Holmgren damit sehr gut. Der 26-Jährige dürfte seinen Platz sicher haben, seine Länge könnte vor allem in den Playoffs noch ein wichtiger Faktor für die Thunder werden.

Ariel Hukporti (New York Knicks)

Stats: 1,6 Punkte, 1,8 Rebounds und 0,7 Blocks bei 62,5 Prozent FG in 7,5 Minuten (16 Spiele) Gehalt: 1,1 Mio. Dollar Vertrag bis: 2026

Hukporti spielt in der Rotation der Knicks fast keine Rolle, das war vor der Saison aber so zu erwarten. Immerhin wurde sein Vertrag im Januar garantiert, aus Knicks-Sicht ist der Center deswegen wertvoll, weil er mit einem Rookie-Minimum-Vertrag einen Kaderspot belegt, der sonst auch teurer ausfallen könnte.

Für das kommende Jahr halten die Knicks eine Team-Option. Es ist davon auszugehen, dass Hukporti auch nach der Deadline noch in New York ist.

Sechs Jahre spielten Maxi Kleber und Luka Doncic zusammen bei den Dallas Mavericks. Nun gehen sie gemeinsam in Los Angeles auf Korbjagd.

Maxi Kleber (Los Angeles Lakers)

Stats: 3,0 Punkte, 2,8 Rebounds und 1,3 Assists bei 38,5 Prozent FG und 26,5 Prozent Dreier in 18,7 Minuten (34 Spiele) Gehalt: 11,0 Mio. Dollar Vertrag bis: 2026

Im Zuge des Doncic-Trades kam auch Maxi Kleber zu den Los Angeles Lakers, womit eine jahrzehntelange Würzburger Serie in Dallas zu Ende ging. Mit einem Fußbruch wird Kleber noch eine ganze Weile fehlen, gleichzeitig erklärte Lakers-GM Pelinka bereits, Doncic noch einen Pick-and-Roll-Partner an die Seite stellen zu wollen. Nicht ausgeschlossen, dass Kleber Kalifornien noch bis zur Trade-Deadline am Donnerstag (21 Uhr) wieder verlassen wird.