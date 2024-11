Wie ESPN berichtet, zog sich der 24-Jährige eine Oberschenkelverletzung bei der Niederlage gegen die Clippers zu, die ihn für mehrere Wochen aussetzen lässt. Die Verletzung wurde am Donnerstag vom Team als Zerrung im rechten Oberschenkel bestätigt, und die Sixers planen, Maxey in einer Woche erneut zu untersuchen, um den Heilungsprozess zu beurteilen.

Maxey selbst hätte gerne weitergespielt, um das Team in dieser schwierigen Phase zu unterstützen, doch aufgrund der Art der Verletzung wählt das Team einen vorsichtigen Ansatz. Der All-Star macht bisher durchschnittlich 27,6 Punkte pro Spiel und führt die NBA in Spielzeit pro Spiel (39,7 Minuten).

NBA: All-Stars George und Embiid kehren zurück, Maxey muss pausieren

Maxeys Ausfall trifft die 76ers besonders hart, da das Team in dieser Saison bereits durch Verletzungen anderer Leistungsträger geschwächt ist. Joel Embiid, der voraussichtlich am Dienstag zurückkehrt, war ebenfalls verletzt und muss zudem eine Drei-Spiele-Sperre absitzen. Die 76ers, die nach der Niederlage gegen die Clippers nun eine 1-6-Bilanz aufweisen, finden sich damit auf dem letzten Tabellenplatz wieder - ein frustrierender Saisonstart für ein Team, das hohe Erwartungen hat.

Paul George, der ebenfalls verletzt in die Saison startete, absolvierte am Mittwoch sein zweites Spiel für die 76ers und zeigte mit 18 Punkten eine gute Leistung. Doch das Team steht durch die Ausfälle vor einer harten Herausforderung. Das Zusammenspiel von Maxey und Embiid, das in der vergangenen Saison eine beeindruckende 29-7 Bilanz verzeichnete, bleibt vorerst aus.