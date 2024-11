Es ist dieselbe Verletzung, die ihn bereits in der Preseason mehrere Spiele gekostet hatte. Laut Coach Nick Nurse könnte es sich erneut um eine Knochenprellung handeln, wie bei der vorherigen Verletzung. "Er war nah dran, ins Spiel zurückzukehren, aber sein Knie versteifte sich zunehmend", erklärte Nurse. Weitere Untersuchungen sind für Donnerstag geplant.

Die Verletzung ist ein weiterer Rückschlag für die Sixers, die ihre drei Stars George, Joel Embiid und Tyrese Maxey zum ersten Mal gemeinsam in der Startaufstellung hatten . Maxey kehrte nach einer sechs Spiele andauernden Pause wegen einer Oberschenkelverletzung zurück, zeigte jedoch mit acht Punkten bei drei von 13 Würfen eine durchwachsene Leistung. Auch George blieb in 17 Minuten mit nur zwei Punkten und ein von sechs Treffern blass, bevor er das Spiel verließ.

NBA: Nurse über Verletzungspech der Sixers

Die Sixers, die weiterhin mit Verletzungsproblemen kämpfen, haben am Donnerstag spielfrei und stehen mit nur zwei Siegen aus 14 Spielen am Tabellenende der Eastern Conference. Am Freitagabend (Samstag, 1:00 Uhr deutscher Zeit) treffen sie im NBA Cup auf Dennis Schröder und die Brooklyn Nets.