Bei der 140:112-Niederlage gegen die Memphis Grizzlies legte Wembanyama ein Double-Double mit 19 Punkten, 12 Rebounds und sechs Blocks in nur 29 Minuten Spielzeit auf. Mit seinen sechs Blocks erhöhte er seine Blockanzahl auf 397, was ihn nun unter die Top 10% der NBA-Spieler seit der Einführung der Statistik im Jahr 1973 einreiht.

Defensive Dominanz nimmt weiter zu

Die Fähigkeit des jungen Franzosen zu blocken hat sich in seiner zweiten Saison noch weiter verbessert. Aktuell erzielt er durchschnittlich vier Blocks pro Spiel, was eine Steigerung gegenüber den 3,6 Blocks pro Spiel aus seiner Rookie-Saison darstellt. Seine defensive Stärke, gepaart mit seiner offensiven Entwicklung, machen ihn zu einem der vielseitigsten jungen Spieler der Liga. In dieser Saison erzielt er zudem starke 24,7 Punkte, 10,7 Rebounds und 3,7 Assists pro Spiel, bei einer Wurfquote von 47,5% aus dem Feld und 35,1% von draußen.