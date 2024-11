In bisher vier Spielen der aktuellen BBL-Saison kam Isaiah Roby zum Einsatz für ratiopharm Ulm. Gegen die Hamburg Towers sollte eigentlich sein fünfter Einsatz hinzukommen, aufgrund eines Fehlers seiner Ulmer musste er allerdings zuschauen. Was war passiert? Die Spatzen hatten vergessen, den ehemaligen NBA-Profi auf dem Spielberichtsbogen einzutragen. 44 Minuten und 20 Sekunden vor Spielbeginn fiel der Fauxpas am Anschreibetisch auf.

Stoll entschuldigt sich bei Roby

Ulms Geschäftsführer Thomas Stoll schrieb nach dem Spiel bei X: "Wenn man nach 23 Jahren in der Funktion noch ganze neue Dinge erlebt. Sorry Isaiah. Lag an uns, dass Du nicht spielen konntest/durftest. Oder am TK." Der Fehler hätte dem Geschäftsführer dabei fast den Schlaf geraubt, hätten die Ulmer verloren: "Auch egal so lange man gewinnt. Dann kann man den Protest entspannt zurück ziehen. Sonst müsste man jetzt die halbe Nacht an der Begründung arbeiten. Sollte definitiv nicht passieren aber Fehler gehören eben dazu."