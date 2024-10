NBA: Schutzstrategie für Embiid

Die 76ers gaben zudem an, dass Embiid gut auf seinen individuellen Trainingsplan reagiert und diese Woche in intensivere Einheiten integriert wird. Ziel dieser Maßnahmen ist es, ihn für die Playoffs in optimaler Form zu halten. Embiid spielte in der letzten Saison lediglich 39 Spiele aufgrund von Knieproblemen und trat in den Playoffs gegen die New York Knicks an, obwohl er nicht vollständig fit war.