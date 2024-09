2021 wurde der Flügelspieler an Position acht von den Orlando Magic gezogen - und das obwohl Wagner selbst nicht voll zufrieden mit seiner Zeit bei Michigan war. "Ich war ein bisschen enttäuscht darüber, wie ich im College gespielt habe", gab der 23-Jährige im Podcast The Bench Seat zu, merkte aber auch an: "Ich glaube, dass ich Skills gezeigt habe, die in der NBA funktionieren, aber ich hätte besser spielen können. Ich hatte nur das Glück, dass ich vom richtigen Team gedraftet wurde."