LeBron James hat sich ausführlich zur Diskussion um das "Face-of-the-NBA" geäußert und dabei die Erwartungen und den Druck hinter diesem Titel hinterfragt. In einer offenen Stellungnahme sprach er über die ständige Kritik an Spielern und die Verantwortung, die mit seiner Rolle einhergeht.

Der Superstar der Los Angeles Lakers kritisierte die Dynamik hinter dieser Diskussion und hinterfragte, warum jemand diesen Status überhaupt anstreben sollte. "Warum sollte man das wollen, wenn alle, die über unser Spiel berichten, ständig auf den Spielern herumhacken?", sagte James in einem ausführlichen Statement auf X. Er machte deutlich, dass er sich nie bewusst für diese Rolle beworben habe, aber dennoch die Verantwortung über all die Jahre ernst genommen habe: "Ich habe immer verstanden, dass es zu meiner Verantwortung gehört, ein Vorbild zu sein - nicht nur in Ohio, sondern weltweit."

James erklärte weiter, dass sich die Berichterstattung in den letzten Jahren stark verändert habe und viele Diskussionen rund um Spieler eher negative Schlagzeilen erzeugen, anstatt die Schönheit des Spiels in den Vordergrund zu stellen. "Es geht nicht um einen Spieler oder eine Show, es geht um die Kultur des Basketballs - das schönste Spiel der Welt", betonte der viermalige MVP. "Basketball war noch nie besser. Wir haben so viele unglaubliche junge Stars aus der ganzen Welt, und darüber sollten wir sprechen."

NBA: LeBron lobt OKC und Cavs - zeigt Verständnis für Edwards

Besonders hervorgehoben hat LeBron auch die Leistung von Teams wie Oklahoma City und Cleveland, die mit völlig unterschiedlichen Spielstilen in dieser Saison beeindruckten. "Lasst uns darüber sprechen, wie gut OKC und die Cavs sind und warum sie so erfolgreich spielen. Wenn ein Spieler nicht performt, können wir das thematisieren, aber nicht so, dass es final klingt. Es geht darum, die Reise eines Spielers zu begleiten, nicht nur um Kritik", so der 40-jährige weiter.

Zusätzlich äußerte sich James zu den Herausforderungen, die mit der medialen Aufmerksamkeit einhergehen. Er zeigte sich dabei verständnisvoll gegenüber Anthony Edwards, der sich zuletzt skeptisch zur Rolle des "Gesichts der Liga" geäußert hatte. "Ich verstehe Ant, das ist eine seltsame Energie, die mit diesem Status kommt", sagte James.

NBA: LeBrons aktuelle Saison