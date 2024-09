Der Supermax-Vertrag für Karl-Anthony Towns sowie die Verlängerung von O.G. Anunoby im Sommer bringen die Knicks sehr nahe an den Second Apron, derzeit liegen die Knicks nur eine knappe Million drunter.

Profiteur könnte ein Deutscher sein. Laut ESPN müssen die Knicks einen Two-Way-Deal in einen regulären NBA-Vertrag umwandeln, damit die erforderlichen 14 Spieler zum Start des Training Camps im Kader stehen. Neben dem in der zweiten Runde gedrafteten Ariel Hukporti wurden auch Kevin McCullar Jr. sowie Jacob Toppin mit einem solchen Deal ausgestattet. Hukporti spielte zuletzt für kurze Zeit in Ludwigsburg, davor war er drei Jahre in Melbourne aktiv.