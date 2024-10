Minnesota Timberwolves: Was wurde in der Offseason gemacht?

Lange sah es so aus, als würde der Sommer der Minnesota Timberwolves nach der überragenden Vorsaison ziemlich ruhig bleiben. Mit Kyle Anderson, Jordan McLaughlin und Monte Morris verließen gleich drei fähige Ballhandler das Team, das in dieser Kategorie ohnehin schon schwach besetzt war. Durch das drohende Second Apron waren die Ressourcen des Front Office sehr beschränkt, die Wahl fiel schließlich auf den 37-jährigen Joe Ingles, der Rudy Gobert schon aus gemeinsamen Jazz-Zeiten gut kennt.

Dann kam Ende September aber der große Knall. Die Wolves schickten ihren ehemaligen Franchise-Player Towns zu den News York Knicks und bekamen im Gegenzug Julius Randle, Donte DiVincenzo und Keita Bates-Diop. Dieser Trade, den wir an anderer Stelle schon ausführlich erörtert haben, bringt dem Team nicht nur auf einen Schlag mehr Tiefe, Ballhandling und finanzielle Flexibilität, sondern löst auch endlich das seit Jahren anschwellende Big-Men-Problem.

Auch einige Wochen zuvor sorgten die Wolves für eine Überraschung, als sie in der Draft-Nacht zwei Picks nach oben tradeten und ihren womöglich zukünftigen Point Guard Rob Dillingham an Position 8 zogen (Starter Mike Conley wird morgen 37 Jahre alt). Der ehemalige Wildcat-Guard gilt als guter Ballhandler und explosiver Scorer mit einem enormen offensiven Upside. Fragezeichen stehen aber hinter seiner Größe (1,87 Meter) und den damit verbundenen defensiven Fähigkeiten. Auch mit ihrem zweiten Pick schnappten sich die Wolves in Terrence Shannon Jr. einen offensivstarken Rookie. Der 23-Jährige könnte dem Team von Chris Finch direkt ein paar gute Minuten von der Bank liefern.

Minnesota Timberwolves: Überblick Zu-/Abgänge

Zugänge: Keita Bates-Diop (New York Knicks), Donte DiVincenzo (New York Knicks), P. J. Dozier (Partizan Belgrad), Joe Ingles (Orlando Magic), Julius Randle (New York Knicks), Rob Dillingham (Draft), Terrence Shannon, Jr. (Draft)

Abgänge: Kyle Anderson (Golden State Warriors), Jordan McLaughlin (Sacramento Kings), Wendell Moore, Jr. (Detroit Pistons), Monte Morris (Phoenix Suns), T.J. Warren (New York Knicks), Karl-Anthony Towns (New York Knicks)

Minnesota Timberwolves: Alle Verträge im Überblick (in Mio. Dollar) Spieler Position 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 Rudy Gobert Center 43,8 46,7* UFA - - Anthony Edwards Guard 42,2 45,6 48,9 52,3 55,7 Julius Randle Forward 33,1 30,9* UFA - - Jaden McDaniels Forward 23,0 24,9 26,7 28,5 30,4 Naz Reid Center 14,0 15,0* UFA - - Donte DiVincenzo Guard 11,4 12,0 12,5 UFA - Mike Conley Guard 10,0 10,8 UFA - - Rob Dillingham Guard 6,3 6,6 6,9** 8,8** RFA Nickeil Alexander-Walker Guard 4,3 UFA - - - Keita Bates-Diop Forward 2,7 UFA - - - Terrence Shannon Jr. Guard 2,5 2,7 2,8** 5,1** RFA Luka Garza Center 2,2 2,4** RFA - - Joe Ingles Forward 2,1 UFA - - - P.J. Dozier Guard 2,1 UFA - - - Josh Minott Forward 2,0 2,2** UFA - - Leonard Miller Forward 1,9 2,2*** 2,4** UFA -

* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent

Minnesota Timberwolves: Was ist die Ausrichtung der Franchise?

Die Vorsaison der Wolves (56-26) war ein klarer Fingerzeig, in welche Richtung es auch in dieser Saison gehen soll. Anthony Edwards ist - spätestens seit dem Towns-Abgang - der klare Franchise Player und hat in den Playoffs gegen die Suns, Nuggets und teilweise Mavs gezeigt, dass er einer der besten Two-Way-Player der Liga ist. Dabei darf man nicht vergessen, dass er erst vor zwei Monaten 23 Jahre alt geworden ist.

Jetzt hat er ein deutlich runderes Team zur Seite gestellt bekommen, das durch die Addition von Randle und DiVincenzo zwei gute Ballhandler gewonnen hat, die für sich selbst und andere kreieren können. In der Vorsaison wirkte die Wolves-Offensive teilweise limitiert, wenn Edwards keine Zauberstücke vollbrachte. Ein Line-Up mit Mike Conley, Edwards, Jaden McDaniels, Randle und Gobert und DiVincenzo sowie Naz Reid als Sixth Man bzw. Seventh Man klingt zumindest auf dem Papier verheißungsvoll.

Ansonsten wird es viel darum gehen, zu testen, ob Dillingham wirklich der Point Guard der Zukunft sein kann. Mit Conley hat er dabei einen hervorragenden Mentor im Team, der ihm passenderweise auch noch in Sachen Größe ähnelt.

Rudy Gobert spielt für die Minnesota Timberwolves. IMAGO/Icon Sportswire

Minnesota Timberwolves: Wo liegen die Schwächen?

Vergangene Saison erzwang die eklige Wolves-Defense die meisten Turnover der gesamten Liga. verpasste es dann aber oft, in Transition ihrerseits zu scoren (Platz 29 ligaweit!). Bedenkt man, dass Minnys Offensive oft Probleme hatte, aus dem Halbfeld zu scoren, wäre es sträflich, diese einfachen Punkte weiterhin so liegen zu lassen. Vor allem, da mit KAT der zweitbeste Offensivspieler der Vorsaison nicht mehr an Board ist.

Generell bleibt die Offense das wohl größte Fragezeichen. Gobert wird in diesem Leben kein großer Scorer mehr, Conley geht hart auf den Ruhestand zu, McDaniels’ Dreier hat deutlich abgebaut (-6,1 % im Vergleich zu 2022/23) und auch Randle ist nicht dafür bekannt, offensiv immer die besten Entscheidungen zu treffen. Auf der Bank lauert mit DiVincenzo, Nickeil Alexander-Walker, Reid und den beiden Rookies zwar ordentlich Scoring-Power, die Frage wird aber sein, wie Finch das alles unter einen Hut bekommt, ohne dass die Defensive leidet und es Unzufriedenheiten im Team gibt.

Minnesota Timberwolves: Prognose

Die Wolves sind schwer zu spielen und werden in einer tiefen Western Conference wieder um den Heimvorteil mitspielen. Ob sie besser sind als mit KAT, wird sich im Laufe der Saison zeigen, auf dem Papier wirken sie aber besser ausbalanciert für einen tiefen Playoff-Run.