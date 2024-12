Noch ist der Trade nicht offiziell, das hat aber Gründe. Erst am heutigen Sonntag endet für 85 Spieler, die im Sommer neue Verträge unterschrieben, die Trade-Sperre. Das gilt auch für De’Anthony Melton, der als Gegenwert zu den Brooklyn Nets wechseln soll. Der Guard verletzte sich im November am Kreuzband und wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Daran erkennt man bereits die Ausrichtung der Nets. Brooklyn will in dieser Saison nicht um die Playoffs spielen und lieber ein neues Team aufbauen. Schröder war dafür schlichtweg zu gut, auch wegen ihm liegen die Nets auf Rang zehn der Eastern Conference und haben bereits zehn Siege eingefahren.

Um das mal einzuordnen. Alle prominenten Wettanbieter setzten die Line für Brooklyn bei 18,5 Siegen für die komplette Saison fest. Brooklyn war somit eine der Überraschungen im ersten Saisonviertel, durch den Schröder-Trade bricht der Führungsspieler und einzige echte Point Guard im Team weg (Ben Simmons ist kein echter Spielmacher).

Die Gehälter der Brooklyn Nets (in Mio. Dollar) Spieler Position 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 Ben Simmons Guard 40,3 UFA - - - Nic Claxton Center 28,4 26,1 23,9 21,6 UFA Cam Johnson Forward 23,6 21,6 23,6 UFA - Bojan Bogdanovic Forward 19,0 UFA - - - Dorian Finney-Smith Forward 14,9 15,4* UFA - - De'Anthony Melton Guard 12,8 UFA - - - Ziaire Williams Forward 6,1 RFA - - - Cam Thomas Guard 4,0 RFA - - - Day’Ron Sharpe Center 4,0 RFA - - - Noah Clowney Forward 3,2 3,4 5,4** UFA - Dariq Whitehead Guard 3,1 3,3 5,4** RFA . Shake Milton Guard 2,9 3,0*** 3,3*** UFA - Trendon Watford Forward 2,7 UFA - - - Keon Johnson Guard 2,2*** 2,3** UFA - - Jalen Wilson Forward 1,9*** 2,2** RFA - -

* Spieler-Option, ** Team-Option, *** nicht garantiert, UFA = Unrestricted Free Agent, RFA = Restricted Free Agent

Schröder zu gut für Brooklyn

Durch seine guten Leistungen war Schröders Wert auch nie höher, entsprechend war es nur konsequent, am ersten möglichen Tag zu handeln. Zwei Zweitrundenpicks sind zwar nicht die Welt, aber viel mehr war vermutlich nicht möglich, da Schröder bereits 31 Jahre alt ist und dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Gleichzeitig bekommen die Nets in Melton einen Spieler, der in dieser Saison nicht mehr spielt und außerdem keinen Vertrag für die kommende Saison hat. Die Nets können in der kommenden Free Agency ein wichtiger Player werden, laut ESPN könnten es bis zu 70 Millionen Dollar sein, der Brooklyn zur Verfügung steht.

Dorian Finney-Smith könnte ebenfalls bald getradet werden. Brad Penner-Imagn Images

Brooklyn: Weitere Trades werden folgen

Die Nets könnten aber auch einen anderen Weg gehen und mit ihrem Geld, schlechte Verträge gegen Pick-Kompensation aufnehmen und so den Neuaufbau in New York konsequent weiterführen. So oder so: Nach den ersten Wochen war schnell klar, dass Schröder einfach zu gut für dieses Team war und es nur eine Frage der Zeit war, wann das passende Angebot kommen würde.