Jimmy Butler soll die Golden State Warriors der Elite wieder ganz nah bringen. Draymond Green garantiert sogar bereits Titel Nummer fünf. Doch was sagen die ersten Spielen? Wo hilft Butler tatsächlich? Welche ersten Indizien lassen auf positive Wendungen hoffen? Wo liegen weiter Fragezeichen - und was ist mit Jonathan Kuminga? Der Versuch einer ersten Bestandsaufnahme nach vier Spielen Butler in der Bay.

Draymond Green ist angetan von Jimmy Butler. "Wir werden die Meisterschaft gewinnen", sagte er während einer TNT-Aufzeichnung am All-Star-Sonntag, um auf Nachfrage zu präzisieren: "Ich muss mich entschuldigen. Ich sagte, 'ich glaube, wir gewinnen die Meisterschaft.' Aber ich habe gelogen. Wir werden die Meisterschaft gewinnen. Das ist, was passieren wird." Nun drückt sich Green selten um die ganz große Aussage. Gleichzeitig vermied er sie in den vergangenen Monaten lange, wenn er über die Ambitionen der Warriors sprach.

Sie wollten hier langfristig etwas aufbauen, sagte er oft. Momentan sei das Team ohnehin nicht gut genug. Derlei Analyse zogen sich bis ins neue Jahr hinein. Ganz offensichtlich ist es jedoch etwas ganz anderes, Jimmy Butler an seiner Seite zu erleben, als im Kopf die Idee des Jimmy Butler als Teamkollege durchspielen.

Vier Spiele lang hält der neue Bund nun. Es lässt sich solide an. Drei gewannen die Warriors, eines - ausgerechnet gegen Play-in-/Playoff-Konkurrent Dallas verloren sie. Butler kommt dabei auf 21,3 Punkte, 7 Rebounds, 5,3 Assists, und 1,3 Steals. Keine schlechten Zahlen. Noch besser erscheinen sie im Bewusstsein, dass Butler zuletzt selbst eingestand, längst nicht in bester körperlicher Verfassung zu sein. Er müsse sich erst in Form spielen, gab er zu - was angesichts von zuvor nur 25 Spielen für die Heat, zwei Suspendierungen und einer nicht durch das Sportliche geprägten Saison verständlich ist.

Die Warriors mit Butler: Mehr Druck auf den Ring

Ohne nun gleich alle Power Rankings durcheinander zu wirbeln, die Ansätze zeigten durchaus, wie sehr die Warriors auch strukturell von Butler profitieren. Insgesamt zählten sie zu den Teams, die den Korb eher selten attackieren, sich durch Cuts, Screens und Bewegung Würfe erspielen. Im Januar nutzte Golden State pro Spiel beispielsweise 38,9 Drives. Nur drei Teams setzten seltener zum Zug Richtung Korb an. Die Grizzlies an der Ligaspitze kamen im selben Zeitraum auf 67,5 Drives.

Nicht, dass die Warriors ihre Offense komplett umstellen sollten. Vielmehr illustriert die Zahl, dass Butler ihrem Spiel eine weitere Dimension hinzufügt. Er schließt gern rund um die Zone ab, attackiert, besetzt damit gewissermaßen ein Feld, das Golden State bislang eher selten bespielte. Erstrecht, seit Jonathan Kuminga seit dem 4. Januar mit einer Knöchelverletzung ausfällt. Immer wieder hieß es, die Warriors erzeugten zu wenig Druck auf den Ring. Gleichzeitig bescheinigten ihnen Beobachtende einen Mangel an Physis.

Die ersten Spielen zeigen: Mit Butler wendet sich die Erzählung. Nicht, weil er permanent spektakulär am Ring abschließt. Butler ist kein hochexplosiver Slasher. Er powert sich Richtung Korb; auch wenn er gerade nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist. Dort, noch ein wichtiger Faktor, zieht er als Warrior pro Partie bislang 10 Freiwürfe. Als Team kommen die Warriors über die Saison nur 20,9 Mal an die Linie. Ein entscheidender Faktor. Mit Butler ist Golden States Spiel ein gutes Stück weniger ausrechenbar, präsentiert anderen Teams eine weitere Komponente, die sie in ihre Defensivkalkulation einbeziehen müssen.

Curry über Butlers Einfluss: Es "fühlt sich weniger hart an"

Den Forward stehen zu lassen, das flatterte bereits unmittelbar nach dem Trade durch die Liga, ergibt wenig Sinn. Denn so gut Andrew Wiggins in dieser Saison war, sein Profil ist ein ganz anderes. Wiggins kann Angriffe übernehmen, Butler übernimmt mit Vorliebe. Wiggins pendelt zwischen sehr gutem Rollenspieler und (All-)Star, Butler in bester Verfassung zählt zu den besten Spielern der Liga. Genau das brauchen die Warriors: einen echten Star an der Schwelle zum Superstar. Genau das scheinen sie zu bekommen.

Butler gibt den Warriors neben Curry eine weiter Scoring-Option. Jerome Miron-Imagn Images

Wie spekuliert, zieht Butler die Aufmerksamkeit der Defense auf sich und öffnet damit das Spiel für alle. "Jede Possession fühlt sich weniger hart an", sagt auch Steph Curry, dem sein neuer Teamkollege Last abnehmen soll, indem er defensive Aufmerksamkeit von ihm weg leitet. Für den Moment scheint es zu funktionieren. Mit einem weiteren Star an seiner Seite hatte Curry mehr Raum und nutzte den in den vier Spielen mit Butler zu 31 Punkten, 45,8 Prozent aus dem Feld und 39,7 Prozent von draußen (bei 14,5 Dreiern pro Spiel). Nun ist die Stichprobe natürlich minimal. Die Tendenz jedoch stimmt.

Jimmy Butler als Vorbild und Table-Setter für andere Warriors

Zumal Butlers Spiel auch andere inspirieren kann. Während der vier Partien mit ihrem neuen Star nutzten die Warriors den Drive tatsächlich etwas häufiger (42 Mal). Wo zuvor - auch zurecht - Cuts und (Distanz-)Würfe aus der Bewegung dominierten, sehen Brandin Podziemski, Moses Moody, alle Warriors, nun Abend für Abend, wie gut es sich in Zonenumgebung leben und scoren lässt.

Gleichzeitig liegt Butlers Fokus nicht exklusiv auf dem eigenen Scoring. Butler kann passen. Aus den unterschiedlichsten Kontexten heraus. So gab es Situationen, in denen er das Pick and Roll als Blocksteller lief, um dann kurz zu rollen, rund um die Freiwurfwurflinie für einen Moment beinahe stillzustehen. Es folgte ein Blick, ein schneller Pass, und schon schloss unter dem Korb ein Mitspieler frei ab. Die 5,3 Assists während der ersten vier Spiele als Warrior sind womöglich nur der Anfang.

Einerseits, weil Abstimmung mehr Wissen übereinander schenkt, weil Kennenlernen Automatismen erzeugt. Andererseits, weil Kuminga demnächst zurückkehren könnte. Erstmals seit seiner Verletzung im Spiel gegen die Grizzlies absolvierte er unter der Woche das Mannschaftstraining. Einmal im Team, dürfte Kuminga aus dem Dunker Spot Butlers Pässe nur zu gern annehmen. Zudem sollte er genau hinsehen.

Warriors: Lernt Jonathan Kuminga von Butler?

Lange hielt sich der Traum, an Currys Seite würde auch Kumingas Wurf irgendwann ein gewisses Sicherheitsnetz knüpfen. Vor seiner Verletzung traf der Forward in dieser Saison allerdings erneut nur 34,5 Prozent seiner Dreier. Auch Butler ist kein ausgewiesener Schütze. Effizient scoren kann er dennoch - womit er Kuminga als unmittelbares Vorbild dienen könnte. Butler mag etwas kräftiger, Kuminga etwas explosiver sein, rund um die Zone abzuschließen, ein wenig Mitteldistanz einzubeziehen und in seltenen Fällen von draußen abzudrücken, wie es Butler gern tut, könnte jedoch auch für Golden States besten jungen Spieler auf Dauer von Vorteil sein.

"Ich glaube, es ist vor allem auch großartig für mich", sagte Kuminga über seinen neuen Teamkollegen. "Um ihn zu sein, zu versuchen, einiges von dem zu lernen, was er macht. Ich sehe schon, dass ich ein ähnliches Spiel haben könnte." Butler geht ebenfalls davon aus, dass die beiden "viel Zeit zusammen" verbringen werden. Beide würden sich ihre Jobs gegenseitig erleichtern. "Er ist ein weiteres Individuum, das sie verteidigen müssen, auf das sie aufpassen müssen. Und defensiv hast du einen weiteren „MFer", der switchen, Würfe erschweren, Fastbreaks laufen kann.“

Green, Butler, Kuminga: Defensiv unangenehm, offensiv mit Spacing-Fragen

Mit Kuminga, Butler, dazu Green könnte Golden States Defense tatsächlich einen Sprung machen. Nicht, weil Wiggins kein guter Verteidiger wäre. Im Gegenteil. Individuell nahm er sich erfolgreich regelmäßig den besten Scorern gegnerischer Teams an. Butler kann das zwar auch mitunter. Gleichzeitig bringt er eine weitere Team-Defense-Dimension, verteidigt sehr gut im Raum. Eventuell übernimmt also Kuminga vermehrt das Eins-gegen-Eins, während dahinter Green und Butler lauern.

Butler und Green sind beide Defensivspezialisten. Jerome Miron-Imagn Images

Die Spacing-Problematik bleibt natürlich. Weder Butler noch Green noch Kuminga sind ausgewiesene Distanzschützen. Während seiner ersten Spiele als Warrior nahm der Neuzugang 1,8 Dreier, traf nur in 14,3 Prozent der Fälle. Soll ein weiterer Big neben Green spielen, könnte allein Curry das Feld breit machen. Quinten Post (39,7 Prozent 3FG bei 3,7 Versuchen) entlastet womöglich ein wenig. Gleichzeitig hat der Center erst 17 NBA-Spiele absolviert. Wenig, um sich auf dem Weg zur sicheren Meisterschaft (Green) komplett auf ihn zu verlassen.

Entsprechend dürfte einiges auf Brandin Podziemski und Moses Moody ankommen. Zuletzt beim Siege gegen Houston starteten beide. Nur der Dreier wollte nicht richtig fallen (3/11 3FG insgesamt). Auch Buddy Hield ist deutlich abgekühlt.

Titel? Minimale Fehlertoleranz für die Warriors

Entsprechend dürfte Steve Kerr noch ein wenig Lineup-Forschung betreiben. Das Problem: Die Playoffs beginnen bereits am 19. April, das Play-in am 15. Derzeit liegen die Warriors im Westen auf Rang zehn, haben drei Spiele Rückstand auf die Clippers auf dem ersten sicheren Playoff-Platz sechs. Die elftplatzierten Suns sind wiederum nur zwei Partien zurück. Die Fehlertoleranz ist minimal.

Wegen Butler wirkt Golden State gleichzeitig wie ein Team, das nach dem All-Star Break einen Rhythmus finden, einen Run starten kann. Das Neue könnte, darauf deuten die ersten gemeinsamen Spiele hin, das Alte positiv beeinflussen und stimulieren. Gleichzeitig sind die Topteams im Westen so gut ausbalanciert, so tief, wirken so gefestigt, dass die Warriors vieles zusammenbekommen müssen, um auf dasselbe Niveau zu kommen.