18 Punkte hatte Curry in seinen ersten elf Minuten Spielzeit gesammelt, innerhalb der letzten Minute drei Würfe am Stück getroffen (zwei Dreier, ein Korbleger) und die USA so endlich in die Spur gebracht, doch dann nahm Kerr den Aufbauspieler vom Feld - es war eben doch nur ein Testspiel.