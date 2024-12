Nach dem Sieg in Minnesota hatte Kerr deutliche Worte gefunden und den Egoismus einiger seiner Spieler kritisiert. "Wir haben Stephen Curry in unserem Team, also muss der Ball gepasst werden", forderte der Coach. "So spielen wir seit zehn Jahren und es ist wichtig, dass unsere jungen Spieler das verstehen. Wir brauchen keine Mitteldistanzwürfe mit zwölf Sekunden auf der Shotclock. Das sind schlechte Würfe."