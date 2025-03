"Ich habe mich heute ziemlich gut gefühlt und wollte die Gelegenheit nutzen, als ich so freistand", meinte Curry, der in dieser Saison vermehrt Knieprobleme hatte. "Wahrscheinlich war das mein letzter Dunk. Ich sage es jetzt voraus, das war der letzte Dunk von mir, den ihr sehen werdet."

Warriors-Serie reißt in Philadelphia

Neben seinem Dunk verbuchte Curry bei der 119:126-Niederlage in Philadelphia 29 Punkte und 13 Assists, dennoch kassierten die Dubs nach fünf Siegen am Stück mal wieder eine Niederlage. Unter anderem auch, weil mit Jimmy Butler Currys neuer Co-Star mit Rückenproblemen aussetzen musste.

Zwei Tage zuvor hatte Curry in Orlando für Schlagzeilen gesorgt, als er erstmals seit über acht Jahren zwölf Dreier in einem Spiel versenkte. Es war das dritte Mal in seiner Karriere, insgesamt erreichten nur sechs weitere Spieler zumindest einmal zwölf Triples. Dreimal wie Curry gelang dies lediglich seinem ehemaligen Mitspieler Klay Thompson, der seit dieser Saison für die Dallas Mavericks aufläuft.