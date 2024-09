Der Caitlin-Clark-Effekt war auch in Dallas zu spüren. Wo auch immer der Top-Pick des vergangenen Drafts aufläuft, die Hallen der WNBA sind voll. Knapp 16.000 Zuschauer im Schnitt wollen das "Wunderkind" in dieser Saison sehen, in die Arena der Wings in Arlington passen jedoch nur knapp 6.300 Fans.

So verwunderte es nicht, dass auch in Texas volles Haus gemeldet wurde, zahlreiche Fans erschienen im Trikot von Gästespielerin Clark. "Es war schon ein wenig lästig, weil viel zu viele Fans von Caitlin Clark in unserer Arena waren", lachte Satou Sabally, die bei der 93:100-Niederlage der Wings 25 Punkte erzielte.

"Man muss ihr gratulieren, dass nun so viele Fans kommen, die ein Jersey von einem Frauen-Team tragen", fuhr Sabally fort. "Es ist toll, dass daraus so ein Hype und eine positive Energie entstanden ist. Allerdings: Ich glaube auch, dass unsere Fans einen besseren Job hätten machen können."