Die verheerenden Brände zwangen bereits die Los Angeles Kings (NHL), ihr Spiel gegen die Calgary Flames am Mittwochabend abzusagen. Für die Lakers steht am Donnerstag der Beginn einer fünf Spiele umfassenden Heimserie gegen die Charlotte Hornets auf dem Programm. Die Clippers kehren am Samstag aus Denver zurück, um ebenfalls die Hornets zu empfangen. Beide Teams beobachten die Entwicklung der Brände genau, und die NBA hat angekündigt, den Spielplan bei Bedarf anzupassen.