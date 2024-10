Career-Highs in allen Statistiken, einzig der Dreier bereitete ihm Probleme: Zumindest auf dem Feld entwickelte sich Franz Wagner in der vergangenen Saison neben Paolo Banchero zum wichtigsten Spieler der Orlando Magic. Die Belohnung: Im Sommer unterschrieb er einen gigantischen Vertrag. 224 Millionen US-Dollar kassiert der Berliner in den kommenden fünf Jahren. Gemeinsam mit dem sogar noch ein Jahr jüngeren Banchero ist der 23-Jährige das Zukunftsversprechen der Franchise aus Florida. Und soll auch in der Gegenwart weiter abliefern.