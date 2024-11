Mit drei Siegen und vier Niederlagen sind die Orlando Magic durchwachsen in die neue NBA-Saison gestartet. Bis auf Weiteres wird Orlando auch auf Superstar Paolo Banchero verzichten müssen, der erst kürzlich mit einem 50-Punkte-Spiel glänzen konnte. Er wird mit einem Riss des Bauchmuskels mehrere Wochen fehlen. Auch Franz Wagner musste zuletzt einen Einsatz früher abbrechen. Durch die Banchero-Verletzung kam in den letzten beiden Spielen auch der deutsche Rookie Tristan da Silva mehr zum Zug.

Wagner lobt da Silva - und will nicht klagen

Gegen die Cavaliers überzeugte der 23-Jährige mit 17 Punkten und fünf Rebounds, bei der deutlichen Niederlage in Dallas startete er nun erstmals in einem NBA-Spiel und kam 31 Minuten zum Zug (7 Punkte, 5 Rebounds) Franz Wagner war danach voll des Lobes für seinen Landsmann: "Tristan macht einen großartigen Job. Ich denke, in Cleveland hat er eindrucksvoll gespielt. Er spielt sehr simpel, macht einfache Plays und versteht das Spiel sehr gut", sagte er über den Münchner: "Er nimmt den Wurf, wenn er frei ist und trifft schnelle Entscheidungen, wenn er frei ist. Es macht viel Spaß, mit ihm zu spielen."