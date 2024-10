Orlando-Coach Mosley lobt Franz Wagner in höchsten Tönen. Daniel Theis startet und gewinnt in New Orleans. Dennis Schröder geht an alter Wirkungsstätte leer aus. Und zwei All-Star Guards melden sich mit überragenden Leistungen eindrucksvoll zurück.

Franz Wagner erzielte in Miami 23 Punkte in 23 Minuten.

NBA: Wenn Orlando seine Dreier trifft...

Als Franz Wagner im Schlussviertel, bei 8:35 Minuten auf der Spieluhr, im linken Halbfeld den Passweg antizipierte und den Ball stibitzte, bevor er ihn am anderen Enden mit einem krachenden Tomahawk-Dunk in Transition durch die Reuse drückte, war die Partie entschieden. Wagners Steal und Slam erhöhte die Führung seiner Orlando Magic gegen den Division-Rivalen Miami Heat auf 25 Punkte. Am Ende stand ein komfortabler und deutlicher 116:97-Auftakterfolg für die Wagner-Brüder und ihren Klub zu Buche.

Franz überzeugte nach schwacher Preseason mit 23 Punkten, vier Assists und zwei Steals, bei starken 10/16 aus dem Feld und keinem einzigen Ballverlust. "Franz ist einer der härtesten Wettbewerber und einer der Typen mit dem höchsten IQ, die ich kenne", sagte Magic-Coach Jamahl Mosley nach der Partie. "Er lässt sich nicht aus der Fassung bringen von Dingen, die im Spiel passieren - gute oder schlechte. Er bleibt stoisch und macht weiterhin all die Dinge, die diesem Team helfen, Spiele zu gewinnen."

Moritz Wagner steuerte in seiner altbekannten Duracell-Hasen-Rolle sieben Punkte und sechs Rebounds in 16 Spielminuten von der Bank bei. Rookie-Wing Tristan Da Silva kam in der Garbage Time auf seine ersten echten Einsatzminuten in der NBA. Der 23-Jährige blieb in fünf Minuten aber ohne Punkt (0/1 FG, 1 TO). All-Star Paolo Banchero war Topscorer mit 33 Zählern und elf Rebounds - der erste Magic-Spieler mit 30+ Punkten bei einem Saisondebut seit Tracy McGrady.

Miami ehrte zur Halbzeit Franchise-Ikone und Team-Präsident Pat Riley, der 1995 nach Florida kam und den Klub als Coach (2006) und Manager (2012, 2013) zu insgesamt drei Championships führte, mit der Enthüllung des "Pat Riley Courts". Orlando nutzte die halbstündige Unterbrechung, um so richtig durchzuschnaufen - und stürmte mit frischem Wind in die zweite Halbzeit. Die jungen Magic überrannten die Gastgeber mit 39:18 im dritten Spielabschnitt, waren das aggressivere und aktivere Team, dominierten am Brett (57:41) und gestatteten Miami nur noch 38 Prozent Trefferquote nach der Pause. Die Führung schwoll zwischenzeitlich auf 32 Punkte an.

Orlando, im Vorjahr noch das schwächste Dreier-Team der gesamten NBA (sowohl bei den Makes als auch bei den Versuchen), traf starke 18 mal aus der Distanz bei 49 Würfen (36,7 Prozent). Gary Harris versenkte sechs Dreier, Banchero vier, Franz Wagner drei, Moritz Wagner und vier weitere Akteure jeweils einen. "Wir haben den ganzen Sommer und im Camp darüber gesprochen, wie wichtig es für uns ist, die Dinger mit Selbstvertrauen zu nehmen. Wir haben Typen, die schießen können. Ohne nachzudenken die offenen Würfe zu nehmen, macht das Spiel so viel einfacher für uns",sagte Banchero. Coach Mosley spricht immer vom Prozess der "aggressiven Attacke, um dann die freien Würfe zu finden". Wenn die Magic, die erneut zu den besten Defensiv-Teams der Association zählen dürften, es auch ansatzweise schaffen, sich bei der Dreiern ins Mittelfeld der Liga zu schieben, avanciert dieser junge Klub zu einem der größten Herausforderer in der Conference.

Daniel Theis blockte bei seinem Debüt drei Würfe. Stephen Lew-Imagn Images

NBA: Daniel Theis schon gut eingebunden

Daniel Theis' Debüt mit seinem neuen Team verlief erfolgreich. Der 77-fache deutsche Nationalspieler erzielte nicht nur die ersten Punkte der Saison für die New Orleans Pelicans, sondern war mit acht Zählern, drei Assists, zwei Steals und drei Blocks in 18 Minuten einer der Schlüsselfiguren beim 123:111 Auftaktsieg gegen die Chicago Bulls im Smoothie King Center.

Theis war offensiv wie defensiv bereits gut eingebunden, zeigte sowohl im Pick-and-Roll als auch mit Pässen aus dem High Post gute Chemie mit seinen Teamkollegen. Das Highlight des Abends - zwei konsekutive Blocks im Schlussviertel, als er erst einen Dunk-Versuch von Coby White und direkt im Anschluss einen Korbleger von Nikola Vucevic spektakulär abwehrte - zeigte bereits, wo Theis' Wert für die Pels am ehesten zur Geltung kommen dürfte. New Orleans will nach nur zwei Playoff-Teilnahmen in sechs Jahren endlich wieder die erste Runde überstehen.

Bei Chicago feierte Lonzo Ball nach 1.013 Tagen Verletzungspause und drei Knie-Operationen sein lange herbeigesehntes Comeback - mit fünf Punkten, zwei Rebounds und vier Assists. Die Pelicans mussten auf ihren erkrankten Star-Forward Zion Williamson verzichten. Brandon Ingram war Topscorer mit 33 Punkten, CJ McCollum steuerte 23 Zähler bei. Neuzugang Dejounte Murray schrammte knapp an einem Triple Double vorbei, brach sich jedoch im Schlussviertel die linke Hand und fällt mehrere Wochen aus.

Dennis Schröder unterlag mit Brooklyn knapp. Dale Zanine-Imagn Images

NBA: Dennis Schröder und die Baustelle Brooklyn

Dennis Schröder will mit den Brooklyn Nets in dieser Saison überraschen. Allein, so scheint es, fehlen dem Weltmeister und Nationalmannschaftskapitän dazu die Waffen beim Klub aus dem New Yorker Stadtteil. Das bestätigte sich auch beim Auftakt in die neue Saison 2024-25: Brooklyn verlor bei Schröders ersten NBA-Klub Atlanta Hawks, 116:120, und offenbarte wie erwartet große Schwächen.

Der Braunschweiger sammelte als Starter auf der Eins durchaus Zählbares ein (13 Punkte, 7 Assists), verfehlte jedoch elf seiner 16 Wurfversuche aus dem Feld und leistete sich fünf Ballverluste. Immer wieder versuchte er seine Nebenleute in Szene zu setzen, sein Zusammenspiel mit Topscorer Cam Thomas (36) funktionierte gut. Die Nets schickten Atlantas Spieler aber 46-mal an die Freiwurflinie - eine zu hohe Hypothek in einem eng umkämpften Spiel.

Was erwartbar wie auffällig war: Brooklyns Probleme, Offense zu generieren. Es fehlt an fähigen Angriffsspielern und einem System, das die Schwächen vieler Protagonisten kaschiert. Es wäre schockierend, wenn die Nets heuer mehr als ein Drittel ihrer Partien gewinnen und nicht zu den schwächsten Teams im Osten zählen werden. Das wird auch der NBA-Veteran aus Braunschweig nicht verhindern können.

Giannis Antetokounmpo will mit den Milwaukee Bucks erneut angreifen. Bill Streicher-Imagn Images

NBA - Contender oder Pretender?

Milwaukee, Philadelphia und Phoenix werden gemeinhin - in oft unterschiedlicher Gewichtung - zur Handvoll Teams gezählt, die den amtierenden und dominanten Champions Boston Celtics im besten Fall ein Bein auf dem Weg zum Repeat stellen könnten. Die L.A. Clippers zählten jahrelang ebenfalls immer wieder zu diesem Kreis. Der Auftakt verlief für diese selbsternannten Top-Teams mit ähnlichen Ambitionen unterschiedlich.

Die Milwaukee Bucks dominierten bei den geschwächten Philadelphia 76ers in allen Belangen und gewannen ungestört, 124:109. Damian Lillard und Giannis Antetokounmpo legten als erstes Duo in der Bucks-Geschichte jeweils mindestens 25 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists auf. Lillard, mit 30 Punkten Topscorer, lief immer wieder das Pick-and-Roll mit Brook Lopez und brachte Milwaukee so gut in seine Offensive. Antetokounmpo (25 Punkte, 14 Rebounds) regelte wie gewohnt unter den Brettern. Alle fünf Starter und Bobby Portis punkteten zweistellig. Die Champs von 2021 hoffen, dass eine volle Saison inklusive Training Camp unter Coach Doc Rivers bessere Dividenden abwerfen wird als die wie ein Käse durchlöcherte Saison 2023/24.

Philly musste sowohl auf Center Joel Embiid verzichten, als auch auf seinen hochklassigen Neuzugang Paul George. Beide fehlten mit Knieverletzungen. Kein gutes Omen für die Sixers, die endlich ins Conference Finale wollen. Dass die NBA in den kommenden Tagen eine Untersuchung einleiten will, um die Causa Embiid genauer unter die Lupe zu nehmen, macht die Sache nicht einfacher. Die NBA scheint beim Thema "Load Management", vor allem seiner Starspieler, hart durchzugreifen zu wollen. Embiid zählt zu den verletzungsanfälligsten Akteuren der Liga, absolvierte auch im Vorjahr nur 39 Partien. Er soll vielleicht nie wieder in back-to-backs zum Einsatz kommen.

Beim Spitzenspiel im Westen setzten sich die Phoenix Suns bei den Clippers knapp nach Verlängerung durch (116:113). Die Eröffnung der revolutionären Clippers-Heimspielstätte "Intuit Dome" in Inglewood, Los Angeles, lieferte, was sie versprach. Auf dem Parkett lieferte All-NBA Forward Kevin Durant mit 25 Punkten, Bradley Beal erzielte effiziente 24 bei 8-12 aus dem Feld. Die heuer tiefer und robuster zusammengestellten Suns konnten dank neuer Qualität auch den Ausfall von Devin Booker verkraften, der mit sechs Fouls vorzeitig runter musste. Bekommt Phoenix die Probleme des Vorjahres in den Griff, muss das Team aus Arizona zu den Mitfavoriten im Westen gezählt werden.

Die Clippers hingegen scheinen in die andere Richtung zu driften. Ohne den wieder einmal verletzten Kawhi Leonard, dessen Knie chronisch entzündet ist und mehrere Wochen unter Beobachtung gestellt wurde, lastet die alleinige Verantwortung auf James Harden. Der mühte sich mit 29 Punkten, 12 Rebounds und 8 Assists nach Kräften, konnte aber die Niederlage nicht verhindern. Ein weitaus dünnerer Kader als in den Jahren zuletzt verspricht nichts Gutes - trotz spektakulärer, neuer Arena.

LaMelo Ball war in Houston gut aufgelegt. Troy Taormina-Imagn Images

NBA: Grandioses Comebacks zweier All-Star Guards

Sowohl die Hornets (21-61) als auch die Grizzlies (27-55) beendeten vergangene Saison weit abgeschlagen auf dem jeweils 13. Rang ihrer Conference. Die Rückkehr ihrer All-Star Point Guards wird beide Klubs beflügeln und von einer Rückkehr in die Playoffs träumen lassen. LaMelo Ball, der sich immer wieder am Sprunggelenk verletzte, verpasste in Charlotte 60 Partien. Ja Morant kugelte sich nach seiner Suspendierung die Schulter aus und kam auf gerade einmal neun Einsätze.

Jetzt sind beide wieder da - und wie! LaMelo Ball füllte beim 110:105 Überraschungssieg in Houston den Statistikbogen mit überragenden 34 Punkten (bei 10/20 aus dem Feld und 10/10 von der Freiwurflinie), acht Rebounds und elf Assists. Viel wichtiger: Charlotte kam in seine Sets und wirkte viel respektabler als über weite Strecken im Vorjahr. Bei seinem ersten Auftritt seit Januar eröffnete Ball als erster Hornets-Spieler überhaupt eine Saison mit einem 30 Punkte/10 Assists Double-Double.