Das Spektakel endete mit einem 143:133-Sieg der Mavericks, aber die eigentliche Story war der Wahnsinn von der Dreierlinie. Golden State versenkte allein in der ersten Hälfte 18 Dreier, so viele wie nie zuvor in ihrer Franchise-Geschichte. Am Ende waren es 27 für die Warriors - ein neuer Rekord für die meisten Dreier eines Teams bei einer Niederlage. Bisher waren alle Teams ungeschlagen, wenn sie 27 oder mehr Dreier trafen (11-0).