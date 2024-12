Während Spencer Reaves am Wochenende in Deutschland mit dem MBC Geschichte schrieb, kämpft sein Bruder Austin in der NBA mit Rückschlägen. Der Guard der Los Angeles Lakers zog sich Ende November eine Verletzung zu - der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist ungewiss.

Spencer führte den SYNTAINICS MBC dank einer starken Leistung erstmals in die Top Four des BBL-Pokals. Mit 36 Punkten, darunter neun Dreiern, war er der überragende Mann beim 100:85-Sieg der Weißenfelder gegen die MLP Academics Heidelberg. Der 28-Jährige untermauerte einmal mehr seine Position als einer der besten Scorer der Liga.

Mit neun Dreiern und einer Quote von 100 % in den ersten sieben Minuten erzielte er mehr Punkte als das gesamte Heidelberger Team. Nach einer ersten Halbzeit, in der er bereits 30 Punkte auf das Konto der Wölfe packte, ließ Reaves die zweite Hälfte etwas ruhiger angehen - trotzdem war sein Einfluss riesig. Reaves’ Karrierebestleistung von 36 Punkten stellte zugleich einen neuen Rekord im Pokalwettbewerb für den MBC auf, der mit seinem Mini-Etat die Liga weiter aufmischt.

Austin Reaves: Tragende Säule der Los Angeles Lakers

Während Spencer im Rampenlicht auf dem Parkett steht, hat sein Bruder Austin in der NBA mit einer schwierigen Phase zu kämpfen. Der 26-jährige Guard der Los Angeles Lakers zog sich Ende November bei einem Sturz gegen die Oklahoma City Thunder eine Beckenprellung zu. Glücklicherweise konnte eine medizinische Untersuchung später Entwarnung geben, dass keine strukturellen Schäden zu verzeichnen waren, jedoch ist Austin nach wie vor nicht im Einsatz.

Austin, der nach wie vor eine zentrale Rolle im Team der Lakers um LeBron James spielt, hat mit seinen bisherigen Leistungen in der Saison bereits beeindruckt. Mit 16,7 Punkten, 3,5 Rebounds und 4,8 Assists in 33,7 Minuten Spielzeit war er eine der tragenden Säulen. Der Verlust von Reaves hat die Lakers getroffen, die in den letzten fünf Spielen ohne ihn nur eine Bilanz von 2-3 erzielen konnten. Doch nach der enttäuschenden Phase kamen sie gegen die Portland Trail Blazers zu einem wichtigen Sieg und belegen aktuell den achten Platz in der Western Conference.

Brüderliche Verbindung auf unterschiedlichen Wegen

Trotz der geographischen Distanz und der unterschiedlichen Herausforderungen bleiben die Reaves-Brüder eng verbunden. Spencer schwärmt im Gespräch mit basketball-world.news von der gemeinsamen Zeit in der High School: "Das war die spaßigste Zeit meines Lebens. Am liebsten würden wir wieder im gleichen Team spielen." Allerdings wäre der 28-Jährige auch von einem Duell mit seinem jüngeren Bruder aus der NBA nicht abgeneigt: "Es wäre sicher aber auch spannend, gegeneinander zu spielen."

Doch mittlerweile treffen sie sich nur noch im Sommer, fernab des Basketballfeldes. Statt harter Trainingseinheiten genießen die Brüder und ihre Familie die seltenen gemeinsamen Momente.

Dieser familiäre Zusammenhalt spiegelt sich auch in der gegenseitigen Unterstützung wider. Spencer beobachtet die NBA-Karriere seines Bruders mit Stolz: "Für mich war es unglaublich zu sehen, wie schnell er aufstieg. Wir alle sahen ihn in der NBA, aber nicht so schnell in einem legendären Team wie den Lakers."

Austin Reaves: Team-USA statt Deutschland

Gleichzeitig war es Spencer, der Austin einst zur deutschen Nationalmannschaft lotsen wollte - ein Vorhaben, das am Anruf von Team USA scheiterte. "Für ihn war es eine klare Sache. Seine persönliche Verbindung zu Deutschland war einfach nicht stark genug."

Dennis Schröder (17) und Austin Reaves (15) zu ihrer gemeinsamen Zeit bei den Los Angeles Lakers. IMAGO/ZUMA Wire