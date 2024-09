"Ich hasse es, wenn ich Spieler sehe, die groß sind und mehr nicht", erklärte der Star-Guard der Atlanta Hawks im Podcast Million Dollaz Worth of Game. "Diese Jungs können am Korb abschließen und ein bisschen was machen, aber wenn ich über zwei Meter groß wäre, bin ich der Meinung, dass ich einer der besten Spieler aller Zeiten wäre."

Young wurde 2018 an Position fünf von den Dallas Mavericks gepickt und sofort im Tausch mit Luka Doncic zu den Hawks geschickt. In seinen sechs Jahren in der NBA legte Young bisher durchschnittlich 25,5 Punkte auf und war zweimal unter den besten zehn Scorern der Liga. 2019/20 kratzte der dreimalige All-Star sogar an 30 Punkten pro Spiel (29,6).

Trae Young wurde am Draft-Tag 2018 gegen Luka Doncic getradet. IMAGO/ZUMA Press Wire

Trae Young spricht über Größennachteile

Seine These erklärte der Spielmacher wie folgt: "Ich habe die richtige Einstellung, mein Spielstil sowie meine Cleverness." Das würde Young nach seiner Ansicht zu einem der besten Spieler aller Zeiten machen, wenn er denn ein paar Zentimeter größer wäre.

Stattdessen limitiert ihn seine Größe: "Ich kann vieles machen, es gibt aber eben auch einige Defizite, weil ich nur 1,85 Meter groß bin. Das ist nicht leicht, weil ich ein Spiel spiele, welches auf Größe ausgelegt ist. Dennoch habe ich mich durchgesetzt."