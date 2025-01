Doncic zog sich im Spiel gegen die Minnesota Timberwolves eine schwerwiegende Zerrung in der linken Wade zu und verpasste seither einen Monat Spielzeit. Die Mavericks haben noch bis zum 13. Februar Zeit, bevor sie in die All-Star-Pause gehen - das gibt dem 25-Jährigen etwa zweieinhalb Wochen, um wieder spielfähig zu sein.

Verletzungspech prägt die Saison

Die Saison verlief bisher alles andere als ideal für ihn. Doncic konnte nur in 22 der ersten 45 Spiele der Mavericks auflaufen und hat aufgrund der verpassten Spiele bereits die Chance auf NBA-Postseason-Auszeichnungen verspielt. Trotz dieser Rückschläge bleibt die Hoffnung, dass seine Rückkehr der Mannschaft einen dringend benötigten Schub verleihen könnte.

Dallas hadert aktuell in Sachen Stabilität in der hart umkämpften Western Conference. Ein fitter Doncic ist genau das fehlende Puzzlestück, um die Mavericks wieder in die Erfolgsspur zu bringen.