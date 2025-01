Welt- und Europameister bei den 3x3-Junioren, nun in der Basketball-Bundesliga und im EuroCup bei den Hamburg Towers: Fabian Giessmanns bisheriger Karriereverlauf klingt eher ungewöhnlich. Der 19-Jährige hat noch große Ziele - sowohl in der Halle, als auch auf dem Freiplatz.

Ihn kennen vor allem Beobachter der Streetballszene: Fabian Giessmann hat sich trotz seiner erst 19 Jahre schon einen Namen in der Disziplin gemacht. Seit 2021 ist 3x3-Basketball sogar olympisch - und immer mehr im Kommen, nicht erst seit dem Olympia-Gold der deutschen Damen in Paris. Auch bei den Herren: 2022 gewinnt Giessmann mit der deutschen U 17 die Europameisterschaft, im Folgejahr die Weltmeisterschaft mit der U-18-Nationalmannschaft. Der überragende Mann ist dabei der Junge aus Hannover, 2023 macht er im Finale zehn Zähler. Wie im Vorjahr wird er zum MVP des Turniers gewählt.

Erfolgstrainer der 3x3-Junioren ist Robert Birkenhagen, der auch im Verein in Hannover Giessmanns Coach ist. "Überflieger" und "Posterboy" nennt er seinen Schützling trotz aller Fähigkeiten als Teamplayer ("Er weiß, dass das Team an erster Stelle steht") im Gespräch mit der Neuen Presse. Wobei die in den letzten Jahren so erfolgreichen Niedersachsen mittlerweile aus Marketinggründen nicht mehr als TK Hannover auflaufen, sondern unter dem Namen St. Pauli. Der Grund: Die Partnerschaft mit Viva Con Agua Sankt Pauli. Da kommen auch die Hamburg Towers ins Spiel, ebenfalls Partner von Viva Con Agua.

Hamburger Verletzungssorgen spülen Giessmann in die BBL

Durch Verletzungssorgen braucht Trainer Benka Barloschky im Dezember Spieler im Training - Giessmann kann überzeugen. Kurz vor Jahreswechsel statten die Hamburger den Hannoveraner mit einem Vertrag bis zum Ende der Saison aus, Doppellizenz: Der 2,05-Meter-Mann soll sowohl bei den Towers, als auch bei Rist Wedel in der Pro B auflaufen. Im Fünf-gegen-fünf, versteht sich. "Fabian wurde nicht abgeworben. Es handelt sich um einen Leihvertrag", betont Birkenhagen. Aufgrund des Hannoveraner Erfolgs im vergangenen Jahr und den dadurch gesammelten Punkten in der Weltrangliste können die Streetballer in diesem Jahr auch erst später in die großen Turniere einsteigen.

Giessmann kann so bis Saisonende auch im klassischen Basketball sein Können zeigen, denn auch dort will er es weit bringen: Er träumt von der NBA. In den Staaten zu spielen, sei "ganz klar mein Ziel." Durch den Vertrag bei den Towers sei er seinem Sehnsuchtsort schon ein Stück näher gekommen, natürlich habe er sich in den vergangenen Jahren aber auch verbessert: "Ich bin nicht nur der große Junge, sondern habe mich weiterentwickelt. Bei mir ist alles besser geworden, das bringt mich einen Schritt weiter an die NBA", macht Giessmann klar. Auch mit Dennis Schröder stand er schon in Kontakt, bekam Lob vom deutschen Weltmeister-MVP. Weltmeister und MVPs unter sich, sozusagen.

Große Ziele in beiden Disziplinen

Im Fünf-gegen-fünf fing er damals auch an mit Basketball, 2018 war das. Trainer schon damals: Birkenhagen. Der Coach spricht Giessmann damals an bei einem Fußballspiel - und überzeugt den Jugendlichen. Mit der Zeit spezialisiert sich der Power Forward immer mehr auf die Variante mit nur zwei Mitspielern, Birkenhagen fördert ihn und seine Teamkollegen, wird zur engen Bezugsperson. Hannover ist erster Bundesstützpunkt dieser Disziplin. Birkenhagen selbst stieg 2022 vom Landes- zum Bundestrainer auf.

Sein "Posterboy" hat auch im 3x3 große Ziele: 2028 an Olympia teilzunehmen, im Sommer steht aber erstmal die Weltmeisterschaft der Herren in Ulan Bator in der Mongolei an. Davor gilt sein Fokus aber den Towers. Zuletzt gab Giessmann sein Debüt gegen Venedig im EuroCup, auch beim BBL-Spiel in Bonn lief er auf. Bei der Niederlage in Ankara erzielte er in knapp neun Minuten sechs Zähler. Seine Ansätze konnte er bei seinen ersten Auftritten schon immer wieder zeigen, obwohl er in seinen Aktionen teilweise noch sehr roh ist. Die Athletik sticht heraus, ebenso sein Näschen für Rebounds. Giessmann ist zuversichtlich: "Ich freue mich auf die Herausforderung in Hamburg. Das sind neue Erfahrungen, die mir sicherlich bei meiner Entwicklung als Basketballspieler helfen werden." Nicht nur beim klassischen Fünf-gegen-fünf in der Halle, sondern mit Sicherheit auch beim 3x3. Große Ziele hat der Hannoveraner schließlich in beiden Disziplinen.