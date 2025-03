Ein mickriger Punkt fehlte LeBron vor dem Spiel zum Meilenstein, mit seinem ersten Wurfversuch nach gut drei Minuten war das bereits erledigt. James, der seit einiger Zeit sowohl in der Regular Season als auch in den Playoffs der beste Scorer der NBA-Geschichte ist, knackte die 50.000-Punkte-Marke und beendete die Partie mit 34 Zählern gegen das Kellerkind aus New Orleans.