Die Washington Wizards bewegten sich in dieser Saison von Tiefpunkt zu Tiefpunkt. Ausgerechnet gegen die Denver Nuggets und in der Rekordnacht von Nikola Jokic endet ihre Talfahrt. Der serbische Superstar fordert Konsequenzen.

Auch in dieser Nacht kratzte Nikola Jokic wieder am Triple-Double, Punkte (56) und Rebounds (16) waren im zweistelligen Bereich, nur in puncto Assists (8) lag er darunter. Angesichts der desaströsen Wurfquoten seiner Mitspieler durfte es kaum überraschen, dass der Serbe zunehmend selbst den Abschluss suchte - mit Erfolg. Am Ende des Abends hatte sich Jokic 56 Punkte in den Boxscore eintragen lassen und damit einen neuen Karrierebestwert erreicht.

Für den Sieg reichte das aber dennoch nicht. Die Washington Wizards, die zuvor 16 Spiele am Stück verloren hatten, trafen 16 ihrer 41 Dreierversuche (39 Prozent), Jokic drei von fünf, das restliche Team Denvers lediglich zwei von 19. Nach der Partie forderte der amtierende Liga-MVP eine Reaktion der Verantwortlichen.

"In meinem Heimatland", erklärte der 28-Jährige, "wird einem - wenn man so spielt - weniger Geld überwiesen, als man wert ist. Vielleicht ist es das, was wir tun sollten. Vielleicht ist das eine kleine Motivation."

Alternativ schlug er vor, dass man einige seiner Mitspieler aus der Startformation degradieren sollte, ohne dabei jedoch jemanden namentlich zu erwähnen. "Auf die Bank versetzen, ich glaube, das wäre auch eine sehr gute Motivation."

Die Denver Nuggets verloren in der Nacht bereits ihr zehntes Saisonspiel. Demgegenüber stehen elf Siege, was der Mannschaft aus Colorado aktuell den neunten Platz in der Western Conference beschert. Der Rückstand auf einen direkten Playoff-Platz beträgt bereits drei Siege.