"Sie müssen etwas unternehmen", meinte LeBron James, als dieser auf die Änderungen im All-Star Game angesprochen wurde. Der 39-Jährige schweifte dabei mit seiner Antwort ab und sprach ein grundsätzliches Problem der NBA an. "Die letzten All-Star Games waren nicht besonders gut, aber für mich gibt es da ein größeres Thema", führte LeBron weiter aus.

"Es geht nicht nur um das All-Star Game, es geht um unsere Liga und die Spiele allgemein. Im Moment werden viele f**** Dreier geworfen. Das ist für mich das größere Thema als nur das All-Star Game", führte James aus, der in der Nacht zum Spieler mit den meisten Minuten der NBA-Geschichte aufgestiegen ist.

Dreier-Rekorde fallen tagtäglich

In dieser Saison nehmen Teams durchschnittlich 37,5 Dreier, das sind fast 15 im Schnitt mehr als noch vor zehn Jahren. Auch Commissioner Adam Silver merkte dies auf seiner Pressekonferenz in Las Vegas an. "Wir haben derzeit viele Diskussionen über den Stil, der derzeit gespielt wird. Ich würde es nicht als Dreier-Problem bezeichnen. Wir müssen auf das große Ganze blicken, wie unterschiedlich Offenses sind und wie Fans darauf reagieren."