Laut Informationen von BasketNews könnte James Webb III diese Lücke schließen. Der 31-Jährige verbrachte die Saison 2018/19 bei den Telekom Baskets Bonn, in den vergangenen beiden Jahren war der Forward in der EuroLeague für Valencia und Maccabi Tel Aviv aktiv. Im Sommer wechselte der US-Amerikaner jedoch zu Pinar Karsiyaka in die Türkei.

Webb III: Verkauf wegen finanzieller Schwierigkeiten?

Die Türken belegen in der heimischen Liga Rang sechs und haben in der Champions League als Gruppenzweiter auch die Play-Ins erreicht, allerdings soll das Team finanzielle Probleme haben und deswegen diverse ausländische Spieler zum Verkauf anbieten, darunter wohl auch Webb III.

In der EuroLeague ist Alba mit nur drei Siegen aus 18 Spielen Letzter, doch auch in der BBL läuft es für den Vorjahresfinalisten nicht. Mit einer Bilanz von 4-8 rangieren die Berliner auf einem enttäuschenden 15. Platz in der Liga, am Sonntag sind dann die Bayern (ab 15 Uhr live bei Dyn) in der Uber Arena zu Gast.