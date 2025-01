Bereits am Donnerstag hatte der französische Hauptstadtklub die Trennung von Kessens bekanntgegeben. Keine 24 Stunden später hat der Center mit Alba Berlin bereits einen neuen Verein gefunden.

Kessens spielte seit Sommer 2023 für den jungen Pariser Basketballverein und etablierte sich in kürzester Zeit zum Anführer. In seiner ersten Saison war er Kapitän der Mannschaft und legte in 13 EuroCup-Spielen durchschnittlich 4,3 Punkte und 3,2 Rebounds auf.