Kyrie Irving war der konstanteste Spieler der Mavericks in dieser Saison - bis ihn ein Kreuzbandriss im Spiel gegen die Sacramento Kings ausbremste. In den 10 Spielen vor seiner Verletzung hatte der 32-Jährige mit durchschnittlich 39,3 Minuten die meisten Spielminuten aller NBA-Spieler verzeichnet. Dennoch sieht Coach Jason Kidd darin keine Ursache für die schwere Verletzung.

"Es war ein Freak-Unfall, genau so sollte es auch berichtet werden", stellte Kidd vor dem Spiel gegen die Milwaukee Bucks klar. "Wir reden hier von einem einzelnen Play, nicht von einer Reihe von Aktionen zuvor. Stattdessen werden Verschwörungstheorien aufgestellt."

Jason Kidd: "Kyrie spielte den besten Basketball seiner Karriere"

Irving, der in dieser Saison 24,7 Punkte, 4,8 Rebounds und 4,6 Assists pro Spiel auflegte, war nach dem Trade von Luka Doncic der unumstrittene Anführer des Teams. Kidd machte deutlich, dass er nichts von der anhaltenden Diskussion über Spielzeiten in der NBA hält. "Wir können nicht auf der einen Seite sagen, dass Stars zu wenig Minuten spielen und sich zu oft ausruhen - und dann, wenn sie mehr spielen, behaupten, es sei zu viel", sagte Kidd. "Kyrie war in Topform, hat vielleicht sogar den besten Basketball seiner Karriere gespielt."