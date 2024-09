In einem Gespräch im "GoJo and Golic"-Podcast sprach LeBron über diese besondere Erfahrung und wie schwierig es für ihn war, während des Trainings konzentriert zu bleiben.

Vater-Sohn-Momente auf dem Spielfeld

"Diese Woche sind wir wieder in die Halle gegangen, und es war wirklich das erste Mal, dass ich und Bronny als Profis zusammen auf dem Feld standen, trainierten, gegeneinander spielten und uns auf die Saison vorbereiteten", erzählte James. "Es gab ein paar Momente, in denen ich den Fokus verlor, und das bin ich nicht gewohnt. Normalerweise bin ich voll konzentriert auf dem Platz, aber es gab einige Momente, in denen ich zur Seite schaute und ihm einfach zusah - wie er sich vorbereitet, wie er sich reinhängt. Das wird eine unglaubliche Saison für mich, und hoffentlich auch für ihn."