Derzeit fallen gleich neun Spieler verletzt aus, weswegen die Mavericks auf sogenannte "Two-Way-Spieler" zurückgreifen müssen, die aber nur in maximal 50 Saisonspielen im Kader stehen dürfen. Brandon Williams und Kessler Edwards sind solche Spieler, werden aber mal ihr Maximum erreichen (Edwards darf noch drei, Williams noch sechs Spiele im Kader stehen).

Edwards könnte in der Theorie also noch gegen Philadelphia, Indiana und Detroit auflaufen, danach können die Mavs ihn für den Rest der Saison nicht mehr auf den Spielberichtsbogen schreiben. Der Vertrag kann ebenso wenig umgewandelt werden, da die Mavericks nur noch 51.000 Dollar für Spieler ausgeben dürfen ("Hard Cap"). Mit diesem Betrag kann aber kein neuer Akteur verpflichtet werden, da er unter dem Liga-Minimum liegt.

Mavericks müssen acht Spieler pro Partie aufbieten

Dallas‘ dritter Two-Way-Spieler, Kai Jones, fehlt derzeit ebenso verletzt, andere Spieler aus dem G-League-Team können nicht für die erste Mannschaft nominiert werden. Laut den Regeln der NBA muss ein Team aber immer zumindest acht Spieler aufbieten (zwölf müssen auf dem Spielberichtsbogen stehen), durch Kessler und Edwards können die Mavs diese Hürde derzeit gerade so nehmen.

Sollte Dallas dies aber nicht mehr gelingen, könnte die NBA Spiele am grünen Tisch gegen die Mavericks werten. Hier gibt es für Dallas aber Alternativen. Sie könnten einen verletzten Spieler als aktiv melden, diesen dann aber nicht einsetzen, um eine kampflose Niederlage zu vermeiden.

Gleichzeitig ist es möglich, dass zumindest P.J. Washington in den nächsten Tagen sein Comeback gibt. Kyrie Irving, Anthony Davis, Dereck Lively II, Daniel Gafford, Dante Exum, Jones, Jaden Hardy sowie Olivier-Maxence Prosper fallen dagegen weiterhin aus. Mit einer Bilanz von 33-35 belegen die Mavericks sogar noch Platz zehn in der Western Conference, was für einen Platz im Play-In-Tournament reichen würde.