Die New York Knicks müssen lange auf Big Man Mitchell Robinson verzichten. Wie ESPN berichtet, wird der Center den Saisonstart nach einer Knöcheloperation in der Offseason verpassen.

Dem Bericht nach planen die Knicks mit einer Rückkehr des 26-Jährigen im Dezember oder Januar, das genaue Datum hänge aber von Robinsons Genesungsprozess ab.

Vergangene Saison stand Robinson verletzungsbedingt nur 31 Spiele auf dem Parkett, nachdem er sich im Dezember am Knöchel verletzt hatte und operiert werden musste. Er kam erst im März zurück und verletzte sich schließlich in der ersten Playoff-Runde gegen die Philadelphia 76ers an ähnlicher Stelle erneut. Den Rest der Playoffs musste er dann von der Seitenlinie aus zuschauen.

Für die Knicks ist der lange Ausfall von Robinson ein harter Schlag, nachdem die schon Starter Isaiah Hartenstein im Sommer an die Oklahoma City Thunder verloren hatten. Mit Jericho Sims und Precious Achiuwa stehen aktuell nur zwei weitere nominelle Center im Team, in einem Interview mit NBA.com deutete Head Coach Tom Thibodeau aber bereits an, Forward Julius Randle auf der Fünf testen zu wollen.