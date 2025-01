Der Core Tag ist ähnlich dem Franchise Tag in der NFL. Es erlaubt einer Franchise, ihre Star-Spielerin, die sie als elementar für den Erfolg des Teams ansieht, zu schützen. Dadurch legt die Franchise der Spielerin einen komplett garantierten Supermax-Vertrag über ein Jahr und 249,244 Dollar vor.

Die Crux ist allerdings, dass die Spielerin dadurch nur mit dem Team verhandeln darf, das sie "gecored" hat und nicht, wie bei Free Agents sonst üblich, Angebote von jedem Team einholen kann. Genau dieser Fall ist auch bei Sally eingetreten, die von den Wings am Montag offiziell "gecored" wurde.

Sabally hat nur verschiedene Möglichkeiten. Sie kann den ihr vorgelegten Vertrag annehmen, sie kann mit den Wings über eine langfristige Verlängerung verhandeln oder sie arbeitet mit der Franchise zusammen, um einen Sign-and-Trade-Deal zu finden, der sie zu einem neuen Team spült. Da die 26-Jährige bereits erklärt hat, nicht mehr für die Wings auflaufen zu wollen, ist die letzte Option die wahrscheinlichste.

Wir schauen uns deshalb mal an, welche Teams realistische Optionen für Sabally sind, wenn die Free Agency am 1. Februar beginnt.

New York Liberty

Die Liberty kommen einem natürlich als erstes in den Sinn. Mit ihrer Schwester Nyara und College-Teamkollegin Sabrina Ionescu hat NY zwei schlagende Argumente, dazu hat Satou während der Championship-Feierlichkeiten bereits längere Zeit mit dem Team verbracht. Eine Starting Five aus Ionescu, der zweifachen MPV Brianna Stewart, Jonquel Jones und Sabally wäre schon fast unfair und würde die Hauptstädter auf Anhieb zum Favoriten der kommenden Saison machen.

Um das zu realisieren, müsste New York finanziell allerdings ein wenig kreativ werden. Sabally wird nicht weniger als die 195,000 Dollar, die sie vergangenes Jahr bekommen hat, verdienen wollen. Dazu will auch UFA Stewart bezahlt werden. Viel Geld ist dann nicht mehr übrig, möglich ist es aber.

Indiana Fever

Sabally in einem Team mit Caitlin Clark? Hört sich auch nicht verkehrt an! Berichten zufolge hat Indiana Interesse an der Deutschen und soll bereit sein, ihr einen Supermax-Vertrag vorzulegen. Dazu haben die Fever in NaLyssa Smith auch eine interessante Kandidatin, die sie in dem Deal nach Dallas schicken könnten. Die 24-Jährige sah ihre Spielzeit in der vergangenen Saison schwinden, zeigte ihr Können aber regelmäßig.

Unter der neuen Trainerin Stephanie White könnte sich in Indiana in Zukunft richtig was entwickeln. Clark wird nur noch besser werden und führte ihr Team vergangene Saison bereits in die Playoffs. Gemeinsam mit Sabally wäre umgehend deutlich mehr drin.

Caitlin Clark ist der Star der Indiana Fever. IMAGO/USA TODAY Network

Las Vegas Aces